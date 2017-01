Desalojaron el Archivo General de la provincia de Santa Fe por un derrumbe

Plan de refacciones

Cortes de tránsito y cambios de recorridos

El Municipio de Santa Fe dispuso el desalojo del edificio -ex casa del Brigadier- ubicado en 9 de Julio y General López, tras recibir el llamado de un vecino que alertaba sobre la situación.Para garantizar la seguridad, se activó un operativo especial en el sector con corte de tránsito, vallado. También se modificó el recorrido de varias líneas de transporte público, hasta tanto se realicen las intervenciones pertinentes por parte de la Provincia.La Municipalidad solicitó respetar las indicaciones de los agentes municipales y circular con precaución por el lugar.El sector que colapsó estaba incluido en el plan de refacciones que comenzaba hoy. Así lo admitió por LT10 el director del Archivo, Hernán Steckler, quien explicó que el mayor daño del derrumbe se produjo del lado interno del edificio.Según el funcionario, el desplome de mampostería afectó documentación del organismo que conduce y que si bien no es de carácter histórico, es importante.Además, confesó que el derrumbe los tomó por sorpresa ya que no se esperaba el colapso de la estructura en ese sector. Sin embargo, reconoció que estaba incluido en el plan de obras que debía comenzar hoyEn virtud de la situación, el Municipio de Santa Fe dispuso un operativo especial de tránsito en el sector. Desde esta noche permanece cortada la circulación vehicular sobre General López, desde 1º de Mayo hacia el Este; por San Jerónimo hacia el Oeste; en tanto que por 9 de Julio y por 3 de Febrero, está interrumpido el tránsito de Sur a Norte. Además, se modifican los recorridos de las siguientes líneas de colectivo:- Línea 1, 2, 3: recorridos habituales por 9 de Julio ? Av. Gral. López - 4 de Enero - Juan de Garay - 9 de Julio a recorridos habituales.- Línea 4, 5, 10, 11 y 14: recorridos habituales por 9 de Julio ? Av. Gral. López - 4 de Enero - Moreno - 9 de Julio a recorridos habituales.Estas alteraciones se mantendrán vigentes hasta tanto se realicen las intervenciones correspondientes en el edificio de manera de garantizar seguridad en el sector de circulación aledaño.Desde el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe se recomienda evitar la circulación de peatones por la zona y respetar las indicaciones de los agentes municipales.