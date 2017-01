Ni Una Menos organiza un paro internacional de mujeres

Después de tres masivas marchas, una huelga de mujeres y la presentación del Índice de Violencia Machista, el futuro inmediato del colectivo Ni Una Menos se dirige a la realización de un paro internacional de mujeres, a la expansión de la iniciativa a otros países y a la profundización de las acciones contra los femicidios y por la igualdad de género.



Desde que surgió, en 2015, su consigna contra los asesinatos de mujeres se expandió por todo el país. Ni Una Menos fue apropiado por los distintos niveles de gobierno, por grupos feministas locales y extranjeros, sindicatos y agrupaciones políticas y sociales. La imagen que identifica al colectivo está presente en carteles en dependencias del Estado como en casas particulares, comercios y avatares de redes sociales.



También traspasó las fronteras. Ahora hay Ni Una Menos en países como Perú y Brasil. En México se creó el año pasado por redes sociales un grupo similar a partir de una marcha, llamado Vivas Nos Queremos. Poco después, Ni Una Menos incorporó esa frase como parte de su nombre, como señal de solidaridad con ese país, donde hubo siete femicidios por día entre 2013 y 2014. En la Argentina, en 2016 hubo un femicidio diario.



Las mujeres que originaron Ni Una Menos, en su mayor parte periodistas y escritoras, se reúnen semanalmente para debatir y organizar acciones. La más reciente fue el lanzamiento de la campaña #EstamosParaNosotras a través de las redes sociales, que promueve el uso de una cinta negra ("como color de luto y lucha") para transmitir apoyo entre mujeres.



Días atrás se sumaron a la convocatoria de grupos feministas norteamericanos para manifestarse contra las expresiones discriminatorias del flamante presidente Donald Trump, a horas de su llegada a la Casa Blanca.



La próxima iniciativa del grupo es un paro internacional, el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por ahora lo organizan en sintonía con grupos feministas de Alemania, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Escocia, Honduras, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay.



En Buenos Aires, como el año pasado, el paro está convocado entre las 13 y las 14. A las 17, habrá una marcha del Congreso a la Plaza de Mayo. Los detalles pueden consultarse en el Facebook y la página web de las organizadoras, donde los contenidos están en español y en inglés.



"El paro de 2015 tuvo repercusiones en otros países. Desde entonces empezamos a articular más fuerte la actividad internacional. Primero con América latina, después con países de Europa", contó a La Nación la periodista Florencia Alcaraz, que el año pasado viajó a La Paz para tender lazos y concertar acciones con Ni Una Menos Perú.



El paro internacional apunta contra la violencia y contra la desigualdad económica entre hombres y mujeres. Así lo resume la periodista Marta Dillon: "El paro es la visibilización de todas las horas que las mujeres trabajamos sin que nos paguen. Sabemos que nuestras jornadas laborales son tres horas más largas porque las tareas de cuidado se suman como segunda o tercera jornada. Además, la brecha salarial está en el 30%. Vamos a parar las horas que no nos pagan para reflexionar sobre esa desigualdad estructural".



"Cuando se inicia un camino, lo peor es quedarse en la mitad", agregó la periodista Luciana Peker, una "colaboradora" de Ni Una Menos. "Cuando las mujeres denuncian, la violencia crece. El que antes les pegaba quiere matarlas. El ensañamiento crece. Entonces la protección del Estado tiene que crecer", dijo.



"Lo que veo con mi trabajo como periodista de género es que hubo un aumento de la crueldad a partir de las denuncias de la primera marcha. A esto no se responde volviéndose a esconder, sino protegiendo más a las mujeres, con un movimiento más fuerte. Por eso se prepara un gran paro internacional. En la mitad del camino es donde las mujeres más riesgo corren", dijo.



En 2017, Ni Una Menos también buscará introducir en la agenda pública los tipos de violencia de género menos conocidos (con respecto a los golpes o los femicidios), pero más frecuentes: la violencia simbólica, sexual, obstétrica, institucional, entre otras, tipificadas en la ley de prevención integral de la violencia contra la mujer.



Las activistas creen que después de la primer marcha de Ni Una Menos, es decir, durante el último año de gobierno del Frente para la Victoria (FPV) y el primero de Cambiemos, la situación de las mujeres en la Argentina no mejoró desde la primera marcha.



"Nuestra agenda sigue siendo la misma que en 2015. Esto es lamentable", lanza Florencia Alcaraz.



"Seguimos reclamando el patrocinio jurídico gratuito para mujeres víctimas de violencia de género, que se transformó en ley, pero no es una realidad; se decía que iba a haber pulseras electrónicas para controlar a los agresores y por ahora es sólo una prueba piloto que se hace en unas pocas provincias, no es un plan federal. Además, creemos que el presupuesto que tiene asignada la Comisión Nacional de la Mujer no es suficiente y la ley de educación sexual integral que pedíamos se cumpliera en 2015 sigue intacta".

