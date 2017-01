Una mujer musulmana denunció que la echaron de un banco por su vestimenta

Una mujer que profesa la religión musulmana denunció que le pidieron que se retirara de una sucursal del Banco de Córdoba, por su vestimenta.

"En Banco Nación, después de dos horas de esperar que me atiendan un policía me pidió que me retirara porque incomodaba cómo estaba vestida. En ese momento no me fui y estaba vestida igual. Y ayer en el Banco de Córdoba se acerca un policía y un muchacho de seguridad y me dice que me tengo que retirar porque no puedo permanecer en el banco con la cabeza cubierta por un protocolo de seguridad", dijo Mariana Robiglio.



En declaraciones radiales, Robiglio agregó: "Pero hay formas y formas de decir las cosas. Me dijeron directamente que me tenía que retirar. Después el timbrado lo pude hacer. Pero mientras tanto tuve que irme del banco", agregó en declaraciones radiales.



Desde el Banco de Córdoba indicaron que se cumplió con una disposición del Banco Central, que impide que personas permanezcan en las entidades bancarias con su cabeza cubierta, según indicó el diario La Voz.

Robiglio comentó que usa el hiyab, que "cubre el pelo, el cuello y el pecho, y deja la cara descubierta". "Me parece aberrante pretender que a las monjas les pidan descubrirse la cabeza. Se tienen que contemplar cuestionas religiosas", añadió.