Más de 20 mil personas disfrutaron del Carnaval del País: Fotos de la noche

Las temáticas del 2017

Kamarr es leyenda

Sueño de una noche de Carnaval

Las reinas y pasistas

El buen clima acompañó para que se desarrolle una gran noche de Carnaval en la ciudad. Hubo fiesta, famosos, gran cantidad de público, y para coronar la noche, cerró Tuka Tuka.El calor acompañó una de las fiestas más convocantes de todo el país. Anoche, la primera en desfilar fue la comparsa del Centro Sirio Libanés. Kamarr es leyenda, pero además es garra y sobre todo alegría.Sus integrantes salieron con toda la pasión a inaugurar la segunda noche, donde hubo buena presencia de público local.La promoción de tan sólo 50 pesos para Gualeguaychú y el 50% de descuento para público de toda la provincia, generó el acompañamiento de la gente.En segundo lugar pasó Ará Yeví del Club Tiro Federal con su tema Sueño de una noche de Carnaval y cerró la última campeona, Marí Marí con su propuesta, Versus.Todos saben que el Carnaval, no es sólo una fiesta, sino que es una celebración popular que transmite y quiere dejar un mensaje. Cada una de las comparsas prepara durante el año y trabaja en una temática original para ser presentada.Marí Marí presentó su tema "Versus". Su director, Adrián Butteri, pensó una comparsa que muestre "la manifestación de la lucha constante entre el bien y el mal con la que convivimos interiormente"."Desde el principio, la conciencia se sacude por el choque. Siempre hemos podido elegir el bien. Pero, ¿qué es lo que nos seduce del mal? Permanentemente, en el interior de cada hombre se libra un combate entre fuerzas opuestas que lo mantienen en contradicción y en conflicto; allí vuela la arena del campo de batalla; la guerra Vs. la paz; la destrucción Vs. la preservación", resumió.La comparsa del Centro Sirio presentó el tema "Kamarr es leyenda". Su director, Raúl Galarraga, sintetizó que la comparsa quiere mostrar que desde niños "las leyendas forman parte de nuestra vida cotidiana, nos relatan esas historias fantásticas donde brujas, hombres lobos, luces extrañas y ancianos de mal aspecto nos acechan, llenando nuestra imaginación de miedo y truncando ese deseo incontrolable de jugar bajo el sol y el silencio de la siesta"."Leyendas pasionales de lucha, justicia y esperanza. Almas santificadas concediendo sueños y milagros; y sus devotos prometiendo hasta lo más impensado con ofrendas llenas de amor y esperanza", agregó.Y concluyó: "Las leyendas nos hacen imaginar un mundo creador, de miedo, un mundo lleno de esperanza. Es así que en cada noche de carnaval miles de devotos depositan su fe y pasión danzando con fuerza y alegría, logrando así que Kamarr se transforme en leyenda".Desde Ará Yeví del Club Tiro Federal, su director, Leo Rosviar, resumió que la comparsa invitará a "despertar a un sueño donde los vivos y los muertos conviven, donde los tambores y no los relojes y su cruel marcha son los que rigen nuestros movimientos, donde los soñadores no saben que están siendo soñados y que son viajeros de sueños que tal vez nunca detengan su travesía"."El carnaval es como un sueño fugaz de verano, indescifrable como el de vivir; sus máscaros y arlequines son soñadas criaturas deformes que despiertan por unas noches a su alegría y su gracia fugitiva en medio de su grotesco imaginario", sintetizó.Reina: Catalina Rodríguez BiréPasista: Silvana Bombón FernandesReina: Alia MuradPasista: Daiana DelguiReina: Pamela MartínezPasista: Alejandra Guimera