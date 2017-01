Amor, entrega y sacrificio: son bomberos y hacen 430 km para cumplir su sueño

Teresa Rosa Lapadula es oriunda de Escobar (Buenos Aires). Todas las semanas, aún con inclemencias del tiempo, viajan, junto a su esposo, Fernando Gabriel Belleji, 432 kilómetros, para "cumplir con el deber": ser bomberos voluntarios. Pero esta obligación tiene un condimento especial: la entrega conyugal los llevó a cumplir un hermoso, aunque sacrificado sueño.Teresa, más conocida en el cuartel como Tere, contó aque padeció un ACV, luego del cual "necesitaba hacer algo que la apasionara", según le indicó su médico a su pareja. Este sueño encontró "varios impedimentos" en su provincia, aunque Paraná "les abrió la puerta" y hoy pueden llevar adelante su entrega a la comunidad, "con mucho agradecimiento", según expresaron."Yo quise siempre ser bombero, desde los 14 años. Como en Escobar no había mujeres, nunca lo había podido hacer. Luego de rehabilitarme del ACV, mi marido buscó un lugar: en el único que nos aceptaron fue en Paraná", comenzó contando la mujer, con alegría por el espacio que les dieron en esta ciudad.Puso relevancia en que desde hace cinco años viajan desde Buenos Aires, todos los fines de semana, a "hacer guardia". Con lágrimas en los ojos, mostró su orgullo porque "además de haber mejorado en mi salud, logré cumplir mi sueño"."Ella luego del ACV había quedado un poco estancada en su recuperación, y el médico me recomendó para `activarla`, ayudarla a cumplir un sueño. Nos conocimos con la gente de Paraná, en el primer encuentro de la hermandad de Bomberos, en Córdoba, y ahí fue que Jorge Vallejos (jefe del cuartel de la capital de Entre Ríos) nos aceptó", contó con orgullo, el compañero de vida de Tere, Gabriel, que además de ser bombero "desde muy chico", es el héroe, pilar en la recuperación de su pareja."Fue muy duro, lo transité con paciencia y con cariño. No era ella en esa época?", confió el hombre y, producto de su experiencia personal, se animó a recomendar "que las familias que sufran una situación similar, brinden todo el apoyo en estas situaciones".La mujer contó que tiene "un agradecimiento enorme" porque "tuve que aprender de nuevo a caminar, a hablar; mi marido estuvo siempre a mi lado, además de mis hijos, mi yerno, mis nueras, en definitiva, la familia. Si bien a él le gusta ser bombero, es él el que maneja 432 kilómetros para llegar a Paraná los viernes, luego de trabajar toda la semana. Son cinco horas de viaje, si es que no paramos para ayudar en algún accidente o incendio en el camino"."Esto es devolver un poco a la vida, el haber seguido viva; no quedé postrada en una cama, mejoré, gracias a Bomberos de Paraná y a mi familia", puso relevancia aGabriel trabaja en el correo, Tere es docente. "Ya es una costumbre, salimos del trabajo y nos venimos los viernes. Una vez que llegamos nos ponemos a disposición del cuartel, trabajamos desde las 20, más o menos, si es que no nos encontramos con algún hecho en que nos ponemos a disposición. Viajamos con lo esencial para trabajar en cualquier hecho", destacó el hombre que asegura que "desde los ocho años" es voluntario.El matrimonio entre Tere y Gabriel lleva "casi 30 años" de amor, lucha, servicio y entrega.Al hablar de la recuperación de su esposa, tras el ACV, Gabriel expuso: "A los dos meses ya estaba haciendo descenso desde 12 pisos, esto la incentivó mucho". Hoy Tere es oficial del cuartel, encargada de la Brigada canina."Ser bombero es un estilo de vida. De donde todo el mundo sale, nosotros entramos, para hacer lo mejor que podemos. Para eso nos capacitamos, tenemos las herramientas para ayudar", aseguró Teresa.