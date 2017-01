Murió el reconocido piloto acrobático César Falistocco: fue en accidente aéreo

Video: Recuerdo del paso por Paraná de César Falistocco: pesar por su muerte

La hija del ex dueño de los supermercados Santa Isabel de Chile, Javiera Elberg, y el reconocido piloto acrobático oriundo de Tandil, miembro de la Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea fallecieron tras la caída de una aeronave este viernes por la tarde en un cerro en las cercanías de la ruta que une la comuna de Villarrica con el balneario de Lican Ray, zona lacustre de La Araucanía.



El hecho ocurrió alrededor de las 18:40 (hora de Chile), cuando por motivos que se desconocen, el monomotor Cessna 17, identificado con la matrícula CC-AGK, se precipitó violentamente a tierra en picada, cuando se encontraba a unos dos mil metros de altura.



La aeronave cayó en las cercanías de una feria artesanal y gastronómica que se realiza en el sector rural de Gualapulli, por lo que los asistentes a este lugar fueron los primeros en llegar a prestar auxilio a las víctimas.



Con la llegada de los equipos de emergencia se confirmó que el piloto y el copiloto del Cessna fallecieron en el lugar, mientras que los otros dos pasajeros resultaron con lesiones de gravedad debiendo ser trasladados al Hospital de Villarrica y luego al Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.



El mayor Luis Lira Carvallo de la Séptima Comisaría de Villarrica, informó la identidad de los fallecidos. "En esta avioneta se transportaban cuatro pasajeros, de los cuales dos de ellos fallecieron, una mujer y un ciudadano de nacionalidad argentina. Dentro de los ocupantes fallecidos se trata de la señorita Javiera Fernanda Elberg Sheward (24) y el ciudadano argentino César Emilio Falistocco".



Entre los heridos figuran Lucas Mateo Libcobcker Rechimuzi (19) y el joven oriundo de Pucón Felipe Alejandro Hip Patiño (26).



Este sábado comenzaba en Villarrica el XI Festival Aéreo de la comuna, donde se iba a presentar César Falistocco.



En mayo, Falistocco había sufrido la pérdida de su hijo, Antonio, quien también sufrió un accidente aéreo en Córdoba.



Falistocco estuvo varias veces en Paraná, la última que se presentó fue en los Festejos de los 200 Años de la Ciudad.

La última vez que estuvo en la capital de la provincia afirmó: "No podía venir a Paraná y no acariciar el Río".