A una semana del alud en Jujuy, damnificados intentan recuperar sus casas

El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) informó que se avanzó con la asistencia a los evacuados con alimentos, agua potable y otros artículos de primera necesidad "puerta a puerta", mientras que maquinarias de Vialidad continuó con los trabajos de remoción de barro en las zonas afectadas por el alud que dejó más 1.700 damnificados.



La numerosa cantidad de carpas instaladas en el ingreso a Volcán dan la pauta de los operativos del Ejército Argentino y de varios organismos del gobierno provincial con que se está asistiendo en esas tres localidades de la quebrada de Humahuaca.



Durante la jornada de hoy ya pudieron observarse vehículos de todo tipo circulando por la ruta nacional 9 que se había visto arrasada y destruida en parte por el alud, lo cual marcaba el resultado de la incesante labor de las máquinas viales para retirar todo el material del camino, que es el único para acceder desde el sur a la quebrada de Humahuaca.



Miembros del COE coordinaban la entrega de las donaciones en las zonas afectadas donde a los evacuados no les falta ropa, calzado ni alimentos.



En el campamento de Vialidad Nacional, uno de los tres centros de evacuados que tiene Volcán, permanecían 30 personas que al mediodía volvieron a juntarse para el almuerzo, puesto que la mayoría a la mañana se fue a limpiar su vivienda.



Todos todavía tienen fresco el momento en que el alud de lodo, agua y piedra entró a los domicilios causando temor y más de uno vio peligrar su vida.



A una semana del episodio que resultó trágico por la muerte de dos personas -un ciudadano belga de 73 años y su esposa-, la pobladora Presentación Castillo, de 80 años, dijo hoy a Télam que para salir de su casa la hicieron subir a una pala mecánica tras ser invadida por el lodo.



"Por suerte dos señores se acercaron con la máquina, me rescataron y me trasladaron luego a este centro de evacuación", dijo la anciana contenta porque había podido almorzar pollo a la brasa en el campamento de Vialidad.



"Fue terrible, a mi edad ya no puedo hacer mucho", dijo la mujer quien recordó que en ese momento estaba sola en la casa, la cual llegó a tener un metro de barro.



Dijo que ahora su hijo la está ayudando en la limpieza, tarea que también realizaban los pobladores de Volcán favorecidos por el clima.



La mujer, que se había criado en los cerros y que con los años "bajó" al pueblo para continuar su vida, dijo que el clima "se ensañó" con ellos, después de recordar que la estructura su casa "quedó temblando".



El comisionado municipal de Volcán, Darío Chañi, lamentó que no se haya atendido oportunamente su reclamo sobre la necesidad de realizar trabajos para reducir el impacto de la naturaleza.



"Hace un año venía solicitando la limpieza de la Quebrada de los Filtros, hace años que no se hacía, pero había otras prioridades. Como conocedor de la zona ya lo veía venir a esto. Quizá si hubiera estado limpio, estaríamos sacando dos metros de barro nada más y no cuatro como llegó ahora", señaló a Télam.



Los vecinos de Volcán perdieron "en toda la parte norte el 100 por ciento de sus casas y es probable que no puedan volver a habitarla, se tendrá que construir nuevas porque son casas de adobe".



En relación a los dos desaparecidos, Elena Zambrano y su hermano Juan Carlos, Chañi dijo que se cuenta con dos cuerpos especializados en la búsqueda, uno de ellos de la Compañía de Cazadores del Ejército Argentino, que recorrerán casas ya que "varias quedaron con las puertas abiertas tras el alud".



En Bárcena, un pequeño pueblo próximo a Volcán, hay casas que quedaron casi completamente tapadas por el barro como consecuencia de una corriente que se desplazó bajo de los cerros con una fuerza inusitada.



Allí máquinas pesadas de Recursos Hídricos trabajaban denodadamente para limpiar el arroyo del Medio en una labor que va a demandar varios días debido a la gran cantidad de piedras y sedimento que asentó.



En Tumbaya las acciones se concentraron en la limpieza de las casas con palas y baldes por parte de grupos de voluntarios y de personal de la Coordinación Provincial de Emergencias.



En ese poblado que está siete kilómetros al norte de Volcán, se tienen previsto demoler tres casas debido a que el agua afectó las bases mientras que hay otras dos que quedaron destruidas completamente.



El comisionado municipal local, Hugo Mamaní, dijo a Télam que "lo bueno es que hoy ya no haya personas evacuadas" pero "se sigue brindando contención a las familias afectadas, entre ellos a los que perdieron todo". El COE informó esta noche que a las 20 horas se cerró el tránsito de la ruta 9, que permitió en la jornada de hoy el abastecimiento de mercadería y combustible a las localidades de la quebrada, además del paso de turistas que aún se encontraban varados. Habilitaron Ruta Nacional 9 La ruta nacional 9 que había quedado cerrada desde hace una semana, cuando se produjo un alud de barro y piedras en la Quebrada de Humahuaca, fue rehabilitada hoy por primera vez desde ese episodio, aunque volverá a cerrarse por la noche para continuar con los trabajos.



El Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia informó que fue habilitado el paso en la ruta para todo tipo de vehículos, pero advirtió que esto regirá únicamente desde las 9 hasta las 18.



El tramo afectado, situado a unos 40 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, será cerrado por la noche para continuar con las tareas de limpieza del material de aluvión que cayó de los cerros.



Las autoridades solicitaron a los conductores que atraviesen con precaución el tramo que fue afectado por el alud y que acaten las indicaciones de los agentes que guían el tránsito. Los vehículos circulaban tanto en un sentido como en otro, pero en el sector afectado se avanzaba con lentitud.