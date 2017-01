Vacaciones: Las playas y atractivos de Camboriú que cautivan a los argentinos

Desde el sur

Como una "mini Río"

El mundo de Beto Carrero

Blumenau, con acento alemán

IMPERDIBLES

MINIGUÍA

El abismo verde en las plantas de los pies. ¿Cuántos metros de largo tiene esta tirolesa? ¿Y de alto? Hablar de números no suma antes de entregarse al viento. Joaquim sabe dónde hay que poner la atención: responde las preguntas con una sonrisa blanca, ajusta los arneses de todos y aconseja abrir los brazos si se quiere aminorar el vértigo para disfrutar el paisaje veloz del Balneário Camboriú. "Así. Como el Cristo Luz", imita a un monumento blanco sobre un morro, parecido al Cristo Redentor de Río de Janeiro.En la tirolesa (ZipRider) del Parque Unipraias, ninguno de los cuatro turistas grita cuando los empujan al vacío para deslizarse sobre las cuerdas oblicuas. Como van a 60 km por hora, les zumban los oídos y se les tapan, a medida que cede la opresión en el pecho y empiezan las respiraciones más profundas. Se recomienda ir girando el cuello: árboles, mar, árboles, arena, árboles, edificios, árboles, barcos. Selva, selva, selva. Y luego de sobrevolar una calle de asfalto, viene un impacto en la suela de las zapatillas y el fin de la sensación de libertad.Balneario Camboriú, las playas más familiares de BrasilEntonces se dan a conocer ciertos detalles: la altura de ZipRider es de 240 metros y el recorrido es de 750 metros, desde la estación Mata Atlántica hasta Laranjeiras. Justo donde se encuentra la playa del mismo nombre, una de las más deseadas de la ciudad Balneário Camboriú del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil.Es que Laranjeiras es una de las tres estaciones (junto con Barra Sul y Mata Atlántica) que tiene el teleférico y, no sólo es uno de los símbolos del Parque Unipraias y de Camboriú sino el único que conecta dos playas (Central y Laranjeiras) con una vista privilegiada, incluyendo el ascenso al Morro da Aguada. Con 47 bondinhos (cabinas) cerrados con capacidad para seis personas sentadas, el viaje completo se extiende por 3.250 metros durante media hora. El ascenso es una seda para la mente y el cuerpo agotados.Inaugurado en 1999, este parque natural y recreativo es uno de los paseos preferidos por las familias con chicos y los grupos de adolescentes que vienen a Camboriú, y sólo Unipraias llega a recibir unas 500 mil personas al año.Balneario Camboriú, las playas más familiares de BrasilLa diversión se concentra en la cima del morro, en la estación Mata Atlántica. En los miradores, como el Mirante Océano, una pareja alterna fotos con besos, risas con dedos entrelazados. Los gritos vienen del trineo de montaña Youhooo!, cuando los autos sortean curvas sobre rieles a una velocidad que cada uno puede controlar. Y se va llevando la cuenta de los escalones de madera hasta que en la Casa de Chocolate se deja todo atrás: sirven la merienda y venden bombones y licores.Muy cerca, los ojos infantiles descubren "El bosque secreto" (los árboles miran y abrazan a los visitantes) y la "Villa de los duendes" (casas de madera donde algunos adultos no pasan por la puerta). Sobre una rama curva, antes de bajar la cabeza, un cartel sintetiza: "Inclinate hacia la naturaleza".En el ocaso de la adrenalina, se acepta la propuesta de caminar sin apuro por la parte sur de esta ciudad de 46,2 km2 y 125.000 habitantes. Precisamente, la Barra Sul (es decir, Barra Sur) tiene muchos restaurantes y bares que le inyectan algo de euforia a la vida nocturna, sosteniendo la intensidad lograda tanto por el Parque Unipraias como por el Barco Pirata. Una institución turística con su puerto anclado en este rincón de la costa, que surca continuamente las aguas del Atlántico.Hay faroles y calaveras cerca del lugar donde "camba o rio" (de la curva del río homónimo deriva el origen del vocablo Camboriú, según una de las teorías más convincentes). Pintado de negro, el barco Capitão Gancho (Garfio) ofrece un show de piratas que pelean entre mástiles y sogas, bailan y hacen chistes en portugués. Con barra de bebidas y souvenirs incluidos, la travesía termina en el muelle de Laranjeiras y vuelve a comenzar cada hora, de 9 a 17, en temporada alta. Arena amarilla, olas chicas y una calle comercial para sentarse a comer y/o comprar ropa y artesanías.Al hacer pie en la costanera sur y al caminar por el Molhe da Barra se siente paz. Internándose en el mar, se pasa junto al restaurante flotante y se sigue hasta el límite. Algunos de los 452 metros del muelle de la Barra son de madera y otros de piedra pero, de principio a fin, invitan a la pausa, al abrazo, a la foto.Un hombre que sólo muestra la espalda deja su bicicleta y se sienta a esperar: quiere pescar algo, en lo posible un pez espada. Desde un bote a remo, dos pescadores también buscan llevarse alguna cosa cuando tiran sus redes. En el agua se reflejan los edificios y las lanchas privadas hacen olas."Camboriú fue fundada por colonos portugueses originarios de las islas Azores en 1884. Pero en 1964 la parte del litoral se separó y nació otra ciudad: Balneário Camboriú", sorprende el guía Gilson con su "portuñol" fluido, cuando conduce al grupo por la flamante Passarela Manoel Fermininio da Rocha, más conocido como Maneca. Se trata de un puente peatonal cubierto sobre el río, cuyo nombre alude a quien cruzó a los habitantes en su balsa durante décadas desde 1955."Adivinen qué estoy creando". En una de las playas del centro, Sandro corta con su tijera la base de una de las latas vacías que lleva en un balde. Se arriesga: "¡Un cenicero! ¡Pero tiene alas! ¡Un pájaro!". En cuclillas, Sandro pide paciencia. Cuenta que nació en San Pablo pero recorre el estado de Santa Catarina desde hace diez años y... "¿Es un cisne para sahumerios?". Sandro elogia la ocurrencia de sus espectadores y enseña su teléfono en la remera, para contrataciones. Se lleva cinco reales de propina por la artesanía, lo mismo que cuesta un choclo o un churro relleno en la Praia Central de Camboriú. Es un ave Fénix."Parecen fósforos", observa Belén, una cordobesa de 17 años que vino de viaje con sus compañeros del colegio. Se refiere a los edificios angostos que custodian esta herradura de playas, justo enfrente de la Isla de las Cabras (el punto de referencia constante en el medio del mar). "Esta noche vamos al Cristo Luz", comenta entusiasmada acerca de uno de los símbolos de la ciudad, de 33 metros de alto y que cambia sus colores.Con los morros verdes envolviendo la vida de playa, la avenida Atlántica (o sea, la Costanera) tiene un aire a Río de Janeiro pero en miniatura. En 6,8 km de costa y con más de cien puntos gastronómicos, la avenida concentra bicisendas con tránsito continuo de ciclistas, una orla empedrada en blanco y negro donde hay bancos para mirar el mar, puestos que alquilan dos sillas y una sombrilla por 25 reales, duchas públicas y canchas de bochas.Al igual que en Río, aquí también se celebra el show "Réveillon", con una multitud recibiendo el Año Nuevo bajo los fuegos artificiales. Si se piensa en la Argentina, Balneario Camboriú recuerda un poco a Mar del Plata porque el sello de esta ciudad es la infraestructura. Si algún día llueve hay mil propuestas para divertirse más allá de las playas. Y la zona más urbanizada tiene hoteles, restaurantes, tiendas, galerías comerciales y shoppings sobre las avenidas Brasil, Central, la Tercera, la Cuarta y la famosa Atlántica.Próximo a la playa Central, el Pontal Norte ofrece unos 500 metros de pasarelas y decks de madera y el Morro do Careca es la cumbre ideal para practicar parapente."Bienvenidos al parque temático más grande de América Latina". Así reciben a los 6.000 visitantes diarios (la cifra se duplica en el verano) los anfitriones de Beto Carrero World, situado en Penha, a 35 km de Balneario Camboriú.Con más de cien atracciones distribuidas en nueve áreas, Beto Carrero fue creado en 1991 por un artista y empresario brasileño, quien siempre aparece en su Memorial con sombrero, botas texanas, flecos en la campera y sonrisa carismática.El parque temático Beto Carrero World sorprende con la calidad de sus shows. Por ejemplo, "El sueño del cowboy".El parque está asociado a los estudios Universal y DreamWorks: desde Rápidos y Furiosos o Madagascar hasta Blum, El sueño del cowboy y Shrek, los shows electrizan a la audiencia. Los chicos quieren sacarse fotos con el Gato con Botas, el león Alex y Kung Fu Panda.Entre otras sorpresas que funcionan con la lógica de los parques de Orlando, se destacan el tren y el zoo, la villa germánica y los juegos de aventura extrema: la Big Tower provoca alaridos con su caída libre de 100 metros y la FireWhip es la única montaña rusa invertida de Brasil. Un cartel reitera: "el parque realiza un tratamiento en el agua para evitar la presencia de mosquitos y otros insectos".Muchos conocen Blumenau por su convocante Oktoberfest. Desde ya, la cerveza tiene un protagonismo incuestionable en esta húmeda villa alemana, a 68 km de Camboriú, con un circuito de cervecerías artesanales (venden hasta licor de cerveza), la Escuela Superior y el Museo. Pero además, la ciudad se destaca por la gastronomía, su industria textil y el centro histórico.Balneario Camboriú, las playas más familiares de BrasilEs un viaje en el tiempo a través de su arquitectura y los museos (por ejemplo, de Hábitos y Costumbres), la Vila Itoupava y los tradicionales clubes de caza y tiro. El mercado navideño se llama Magia de Natal y titila en estas noches buenas. Brillantes y dulces, como las charlas compartidas con la gente de Camboriú, aún en la piel.Playas agrestes, concurridas y hasta nudistasLa ruta Interpraias conecta las primeras seis playas en la costa sur. Las demás son del norte.Laranjeiras. Familiar, olas suaves, infraestructura y buena vista.Taquarinhas. Arena gruesa, mucho verde y rocas grandes. Tranquilidad.Taquaras. Con algo de declive y oleaje más fuerte, tiene un rincón manso: playa Recanto.Praia do Pinho. Sólo con sombrero y ojotas. Es la primera playa oficial de nudismo de Brasil.Estaleiro. El mar es verde y es una de las playas más grandes de Camboriú.Estaleirinho. Olas fuertes y juventud. Se organizan bodas. Agreste.Do Canto. En el norte, le dicen "Prai-nha" por sus 50 metros. Súper calma.Praia do Buraco. Conectada con pasarelas con vegetación exuberante.Praia Brava. Meca del surf, al pie del Morro da Careca.Bombinhas es otra ciudad balnearia, entre Camboriú y Florianópolis.. Por GOL a Florianópolis de Buenos Aires (2 horas), desde $ 6.500, con impuestos. A 80 km de Camboriú.. La habitación doble en el hotel Plaza Camboriú con desayuno, a partir de $ 1050 según la temporada. Está en el centro y a un par de cuadras de la playa. Tiene piscina cubierta, salón de juegos y eventos, Plaza Kids (www.plazacamboriu.com.br).. 10 días/7 noches,bus semi cama (ida y vuelta), hotel 3 estrellas superior, media pensión y piscina, $ 11.900. Salidas en enero y febrero (4228-1414; info@amamosviajar.com.ar www.amamosviajar.com.ar ).. 1 R$ (real) equivale a $ 4,9 (pesos argentinos); 1 US$ (dólar): R$ 3,38.. Barco Pirata a playa Laranjeiras: R$ 45; de 6 a 12 años, R$ 23 (www.passeiosdebarco.com.br).: teleférico, Youhooo!, Fantastic Forest, tirolesa, R$ 39; de 6 a 12 años, R$ 19; menores de 5, gratis (www.unipraias.com.br).: shows Shrek, Sueño de un Cowboy, Rápidos y furiosos, Madagascar, Bum. Tren, Zoo y aventuras extremas (caída libre, montaña rusa invertida, de agua), castillo de terror. Atracciones opcionales. Desde R$ 120, distintos pasaportes y pases de 2 o más días. (www.betocarrero.com.br). www.cristoluz.com.br En Blumenau se celebrará Sommerfest del 5 al 27 de enero (www.turismoblumenau.com.br).. Cena en Trattoria Cordazzo's: rodizio de pizzas de muchísimas variedades de pizzas saladas y también pizzas dulces (de chocolate y helado, por ejemplo), además de buffet de entradas y postres (www.cordazzos.com.br). En el restaurante Chopp Brahma Street, justo enfrente de la playa. En Quarta Estacao, en Praia de Laranjeiras (www.quartaestacao.com). En Kombina Felice, la especialidad son las pastas. Dom Alberto es tenedor libre. Para cocina mexicana, Guacamole es una gran opción, con platos típicos, tragos y mariachis (balneario.guacamolemex.com.br; www.guacamolemex.com.br ).. visitebalneariocamboriu.com.brwww.facebook.com/Camboriu Convention VisitorsBureauwww.secturbc.com.br