Esperan un pico de casos de dengue, zika y chikungunya en el país

El director nacional de Epidemiología, Jorge San Juan, dijo que si bien no habría la misma cantidad de casos este año que el pasado, ya que por trabajos sanitarios y por una cuestión biológica el número sería menor, sí habría un brote a fines de febrero donde se notificarían varios casos no sólo de dengue, sino también de zika y chikungunya en el país.



"A fines de febrero podemos tener un pico no sólo con dengue, también zica y chikungunya. El año pasado ya se habían notificado casos desde noviembre y diciembre y el número fue aumentando sobre todo en Misiones y Formosa, este año fue diferente"., dijo el funcionario.



"Nos preocupa el zika porque el año pasado sólo tuvimos un brote importante en Tucumán, con 24 pacientes, y algunos casos importantes en otras provincias pero en Tucumán sólo una persona embarazada tuvo un niño con malformación congénita. En países vecinos y en centro américa hay muchos casos. Antes decíamos que en los dos primeros trimestres la mujer no tenía que viajar a estas zonas pero ahora sabemos que no debe viajar durante todo el embarazo porque aunque el feto ya este desarrollado, si el virus se introduce el niño puede tener alteraciones mentales", explicó San Juan a El Litoral de Corrientes.



Además, agregó que "en relación al chikungunya, hay un brote muy grande en centro américa y esto produce una enfermedad invalidante, también se están presentando formas atípicas que ocasionan la muerte, puede producir además lesiones en otros órganos".



"Trabajamos desde abril con todas las provincias, desde el 1 de octubre se puso énfasis en los trabajos contra el Aedes. Corrientes fue una de las provincias que se sumó a la actividad que denominamos 'Semana de Acción contra el Mosquito'; se trabajó mucho desde el área de epidemiología. Por esto y también por una cuestión biológica, han disminuido los casos de manera significativa. Después de un año con un brote como el de 2016, es común que haya calma por unos cinco años", comentó el funcionario.



En este sentido, aconsejó que "hay que seguir trabajando como se hizo el año pasado y no hay que bajar los brazos, no hay que bajar la guardia".



"A las provincias del NEA y NOA se entregaron cien millones de pesos para que trabajen contra el mosquito, en los últimos meses también se hizo un aporte importante a las provincias, de esta manera se continúa colaborando para que sigan con el descacharrado y otras actividades", sostuvo San Juan.