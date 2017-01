Hombre en estado vegetativo reaccionó al escuchar gol de Maradona a los ingleses

Video: Hombre en estado vegetativo reaccionó al escuchar el gol de Maradona a los ingleses

Todo sucedió hace cinco años, pero recién en las últimas horas se viralizó gracias a las redes sociales: Mariano Funes estaba en estado vegetativo tras un accidente de moto, pero movió su brazo y mostró síntomas de reacción tras oír el relato de Víctor Hugo Morales del gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial 1986.



Su hermano, Diego, compartió el emotivo momento en el que le puso el video del gol de Maradona. Lo hizo por intermedio del grupo de Facebook de la Iglesia Maradoniana, donde contó brevemente lo sucedido. "Mi hermano estaba atravesando un estado vegetativo luego de dos meses de un accidente en moto muy fuerte", explicó sobre el hecho que ocurrió en Miami, Florida.



"Los médicos me recomendaron hablarle para que las voces familiares lleguen a algún recuerdo en su memoria. Le hablé mucho y luego de este video logre que gesticule, mueva un brazo y sus neuronas se activen", detalló.



El muchacho confesó: "No se me ocurrió nada mejor y por suerte fue una gran idea que comparto con ustedes".