Instalaron un cartel que "tose" cuando alguien fuma

La mayoría de los fumadores saben de los efectos nocivos del cigarrillo. No obstante, no está mal recordarlo cada vez que se pueda. Y si la forma de hacerlo es innovadora, mucho mejor.



El trabajo de la agencia Åkestam Holst fue para la cadena de farmacias Apotek. El anuncio fue instalado el mes pasado en Odenplan, una concurrida estación de subtes de Estocolmo. Se trata de una pantalla equipada con detectores de humo en la que se ve a un joven que comienza a toser cada vez que alguien pasa a su lado con un cigarrillo encendido.



El sensor del cartel puede distinguir el humo del tabaco del emitido por los vehículos que circulan por la zona. La tecnología es similar a la utilizada en los hospitales suecos y en los establecimientos en los que está prohibido fumar.



"Pusimos el panel en la estación Odenplan, donde mucha gente se junta para fumar. Nuestro objetivo era recordar los efectos adversos del tabaco usando tecnología innovadora", dijo una de las creativas de la agencia publicitaria. "No hay suficientes campañas contra el tabaco. Y seguirán siendo pocas hasta que todos los fumadores hayan dejado de fumar. Cuanto más se hable de este tema, mejor", añadió.



Beneficios de dejar de fumar

Dejar el cigarrillo es una tarea difícil, pero no imposible. Y que redunda en muchas mejoras para la salud que comienzan a sentirse apenas se tira la última colilla y se multiplican de manera progresiva. Aquí, algunos de los beneficios consignados por el Ministerio de Salud de la Nación:

- A los 20 minutos: disminuye la presión arterial

- A las 12 horas: se normaliza el monóxido de carbono en sangre

- Entre las 2 semanas y los 3 meses: mejora la circulación y la función pulmonar

- Entre el primer y el noveno mes: disminuye la tos y la falta de aire, disminuye el riesgo de infecciones

- Al año: el riesgo de enfermedad coronaria disminuye a la mitad, mejora la energía

- A los 5 años: el riesgo de cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga disminuye a la mitad y el riesgo de cáncer de cuello y de ACV se iguala al de un no fumador



- A los 10 años: el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad y también disminuye el riesgo de cáncer de laringe y de páncreas

- A los 15 años: el riesgo de enfermedad coronaria es similar al de un no fumador.



Además:

Mejora el gusto y el olfato.

Desaparece la tos de fumador.

Es más fácil subir escaleras y caminar varias cuadras sin cansarse.

El pelo y la ropa huelen mejor.

Mejora el aspecto y la salud de su piel.



Clarín.