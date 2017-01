Aseguran que no se espera una creciente del río Uruguay

Hubo un leve aumento en el nivel del río Uruguay, desde la semana pasada. Esta situación vino a complicar el disfrute de los salteños y concordienses en sus playas, pero por el momento no genera alarma por posibles crecientes.



Sin señal de alerta



El ingeniero Gabriel Rodríguez, presidente de la Delegación de Salto ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, "por lo pronto la situación tendería a ir bajando" ya que no hay "ningún tipo de señal que indique alguna alerta" por crecidas en el nivel del río para esta zona.



Rodríguez señaló que el caudal que se incrementó frente al puerto de Salto, tal como ocurrió también en el puerto de Concordia (ver: Creciente tras las lluvias: ¿Qué pasará con el río?), se debió a que los vertederos están abiertos, pero asimismo aseguró que "estamos en valores normales y manejables, sin ningún tipo de consecuencias", principalmente para la población que vive en las zonas más próximas al río.



No hay pronóstico de lluvias



Anticipó, además, que "por lo pronto no hay lluvias previstas en lo que resta de la semana y para la semana que viene", agregó.



Según datos brindados por la Gerencia de Ingeniería y Planeamiento, Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el aporte de las últimas 24 horas (hasta este miércoles) fue de 9.318 metros cúbicos por segundo, el caudal evacuado a la hora 8:00 fue de 8.511 metros cúbicos por segundo y, a esa misma hora, el nivel del embalse fue de 35,10 metros.

Hasta la hora 15:00 de este jueves, el caudal evacuado variará entre 9.200 metros cúbicos y 8.200 metros cúbicos por segundo. Las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia serán de 7.50 y 6.50 metros respectivamente.



Mientras que las cotas máxima y mínima referidas al puerto de Salto serán de 7.80 y 6.80 metros respectivamente El nivel del embalse para los próximos días tenderá a 35.20 metros con el vertedero abierto.



Lejos de generar una creciente



Sobre el incremento del nivel de las aguas, el Presidente de la Delegación uruguaya, señaló que "el fin de semana que pasó, los pronósticos nos daban que íbamos a recibir bastante agua sobre el lunes y martes (que pasó)".



Resaltó, seguidamente, que al decir "bastante agua" lo hacía en referencia a los niveles que se manejaban y con los que se estaba en el momento. "Bastante agua comparado con lo que teníamos, pero lejos de una situación que genere una creciente o que pueda alarmar a la población", aclaró a Diario El Pueblo.



"Llegamos a un máximo que estuvo un poquito por encima de los 9.000 metros cúbicos, después empezó a bajar el aporte y lo que sí se puede ver es un caudal importante frente a Salto porque están los vertederos abiertos pero estamos en valores normales y manejables, sin ningún tipo de consecuencias", comentó el presidente.



"Por ahora no hay lluvias previstas en lo que resta de la semana y para la semana que viene. Así que por lo pronto la situación tendería a ir bajando. No tenemos ningún tipo de señal que indique alguna alerta", concluyó.