Atacó salvajemente a una jovencita por "decirle que no" a su hijo

La Comisaría 2ª del Menor y la Mujer se encuentra investigando la brutal agresión que sufrió una adolescente de 13 años durante una fiesta de 15 realizada el pasado fin de semana en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero.

Una mujer mayor de edad y residente en Buenos Aires habría atacado a golpes a la menor porque "rechazó e hizo llorar" a su hijo, de 18 años.



El terrible hecho ocurrió en un domicilio particular ubicado en la calle 2 del barrio El Paraíso. Hacia allí había concurrido una menor para celebrar el cumpleaños de una amiga de la infancia. Sin embargo, en medio de la noche fue acosada por un primo de la cumpleañera, quien le ofrecía cerveza y la invitaba a conversar con ella en una habitación, publicó El Liberal.

Más tarde, cuando la joven quiso ir al baño, fue increpada por el joven pero logró huir hacia el fondo de la casa. En ese momento, la madre del acosador la increpó, la tomó de los pelos y comenzó a golpearla en la cabeza mientras le gritaba "a mi hijo nadie le dice que no, nadie lo hace llorar".



Sus amigos la rescataron y uno de ellos la trasladó hacia su vivienda, semiconsciente. Fue recibida por sus padres, quienes la trasladaron al Centro Integral de Salud La Banda, en donde la reanimaron, le realizaron una placa y la dejaron internada en observación. Luego, realizaron la denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer, en donde se inició una causa por "lesiones graves".

El domingo, la menor se descompensó nuevamente y fue trasladada al Cepsi, en donde la internaron y le realizaron una tomografía. Al día siguiente, recibió el alta.



La madre de la víctima pidió que se haga justicia ya que la dueña de casa nunca intervino e incluso les dijo a los policías que no conocía a la menor. Además, dijo que su hija tiene crisis de nervios y que si el adolescente la llevaba a la pieza, seguramente habría sido abusada.

Finalmente, pidió que la Justicia intervenga antes de que la mujer que golpeó a su hija y el adolescente que la acosó retorne a Buenos Aires.