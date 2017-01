"Está muy bien" la nena mordida por una yarará

Sociedad Hospitalizaron a nena de 3 años que fue mordida por una yarará mientras dormía

"Ahora está evolucionando bastante bien, comió y no vomitó, eso es bueno. Habla y está bastante mimada, está muy bien", contó la madre de la pequeña a Mitre Córdoba.La niña fue mordida por el ofidio mientras dormía y debió ser hospitalizada, primero en el Hospital Arturo Illia, de Alta Gracia, y posteriormente en el Hospital de Niños de Córdoba."Estábamos durmiendo, empezó a llorar y no sabíamos qué le pasaba. Mi marido vio que tenía sangre en el piecito. Prendo la luz y tenía el dedito morado. La llevo al hospital y nos dicen que quebradura no era. Y me dicen que era la picadura de una víbora", agregó la madre de la nena.El reptil ingresó a la habitación de la pequeña y, tras morderla, se refugió en las sábanas de la cama, donde fue hallado por los bomberos horas más tarde.La niña fue trasladada al hospital local, con un cuadro típico de estos casos, con vómitos y taquicardia, y luego trasladada a Córdoba."Fue atendida con medicación y suero, y luego trasladada al Hospital de Niños", informó el médico Juan José López, director del hospital.