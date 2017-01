Luego de que se conociera el peor final para esta pareja sanjuanina que se extravió en las Salinas Grandes el jueves 12 de enero, la hija de Ramón DVirgilio (72) y Rosalía Arbo (72) escribió una carta en su muro de Facebook a modo de homenaje resaltando la personalidad de ambos y agradeciendo a los que colaboraron para encontrar a sus padres.María DVirgilio escribió un emotivo mensaje que rápidamente fue compartido por los usuarios de esa red social: "Agradecida, así me siento. Gracias a todos los que de una manera u otra hicieron por dar con el paradero de mis papis"."Si los tenés no te olvides de besarlos y de decirles que los amas, yo lo hice, los besé hasta el cansancio, los extraño tanto y se que cuando esta locura pase los extrañaré más", escribió la mujer.El lunes fue encontrado el cadáver de Rosalía, al costado del Renault 9 con el que se dirigían desde San Juan hasta Jesús María. Un día después los investigadores hallaron el cuerpo de su esposo a unos 2000 metros del vehículo, y a 80 metros del termo que había llevado para conseguir agua."Aprendí que la vida te premia con muchas cosas y que no dimensionamos lo rico que somos, a mi entre otras cosas me premió con ellos, mis papis grandes personas, buena gente, rica en valores, muy queridas, que más se puede pedir, Ramón y Chiqui", escribió María.