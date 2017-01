Alud: Hay familias sin agua ni alimentos a 30 km de la capital de Salta

Alrededor de 80 familias se encuentran aisladas sin agua ni alimentos en toda la zona de desastre que comprende desde Campo Quijano hasta la zona de Alfarcito, en lo profundo de la geografía, donde sólo se llega a lomo de mula, pero situada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Salta. Sesenta casas están destruidas, junto a los campos de cultivo y el ganado de subsistencia de las familias asentadas en esta parte del departamento Rosario de Lerma, en el inicio de la precordillera.Son varios los cortes producidos por aluviones en la ruta nacional 51 que aún no pueden ser despejados, lo que dificulta la tarea de los rescatistas y fuerzas de seguridad.Se estima que este fin de semana se podría habilitar el tránsito en este sector de la ruta nacional 51, siempre y cuando el tiempo lo permita, publicóLa zona crítica comienza en el "El Candado", donde se construye un nuevo puente sobre el cauce el río Toro para reemplazar la vieja traza de la ruta nacional 51.La estructura quedó apenas al descubierto por el aluvión que bajó de la zona alta, cuando estaba a unos ocho metros de altura sobre el cauce.. Las vías están tapadas de barro. A las casas, el agua les llegó a un metro de altura. Nos salvamos de milagro. Todo está perdido" graficó vía telefónica Víctor Cruz, desde la zona de Chorrillos."La situación es más crítica de la que pensábamos. Estamos relevando la zona a cada momento. Tenemos familias sin techo a los costados de la ruta nacional 51, pero guarecidas en las casas de otros vecinos. El problema son los puesteros de zonas alejadas. No tenemos noticias de ellos. Esperemos que deje de llover, caso contrario la situación puede empeorar", explicó la comisario Liliana Viveros, coordinadora del Sector Nº 81 a cargo de las tareas de seguridad en esta zona.Hacia el Oeste, por la misma ruta, los parajes Maury, Solá, Incamayo y Puerta de Tastíl también sufrieron la violencia de la naturaleza.Por otro lado, se supo que integrantes de la comunidad originaria de Incahuasi partieron a la zona de Pascha en procura de rescatar los cuerpos de los fallecidos, Hipólito Quipildor y Bernardina Vilte.Los lugareños de San Bernardo de las Zorras han comunicado que en este sector, por donde baja el Río Pascha, están incomunicados y que en la zona de Potrero de Chañi donde funciona una escuela y su comunidad están aislados.El parte climático no es alentador. Desde Chañi, pasando por El Rosal y Pascha, los nubarrones se acomodan en la zona alta del Cerro Paño con fuertes estruendos que se hacen sentir a kilómetros.