Twitter se despide de Vine, su red social enfocada en videos

Como lo habían anunciado en octubre, es el último día de Vine, la red social de Twitter enfocada en videos. Desde la aplicación y la página web, los usuarios pueden descargar sus vines para conservarlos.



Vine se transformará en Vine Camera. Esta solo nos permitirá hacer videos de seis segundos y publicarlos directamente en Twitter o guardarlos en nuestros teléfonos. Básicamente, da un paso atrás, deja su independencia y se convierte en una extensión de Twitter.





Vine fue fundada en junio del 2012 por Dom Hofmann y Rus Yusupov y para octubre ya había sido comprada por Twitter. Ambas redes sociales tenían miradas parecidas sobre la creatividad, las dos valoraban la efectividad de los límites para impulsar lo nuevo. Los 140 caracteres en los tuits y el tope de 6 segundos para los bucles de Vine cumplían la misma función.



Al principio fue un éxito. El cofundador de Instagram, la aplicación que se transformó en su principal competencia, llegó a decir que "Es el mismo Instagram que conocemos pero en movimiento". Lamentablemente, la inclusión de videos por parte de Instagram fue el principio del fin. Hoy, la red social de Facebook integra vídeos y hasta tiene su propia herramienta para generar bucles, Boomerang.



Vine no llegó a diferenciarse de otras aplicaciones tan rápido como necesitaba y tanto Snapchat como Instagram crecieron hasta alcanzar los millones de usuarios diarios, acaparando la atención de las marcas con sus nuevas estrellas. Tras meses sin resultados, Twitter, que tampoco estaba en su mejor forma, decidió que era hora de dejar ir a la red social que no estaba generando ingresos y aun así costaba dinero mantener.



La empresa intentó venderla, pero no encontró compradores y por eso, hoy, Vine dejará su título de red social para convertirse en una simple app, una que graba videos al igual que muchas otras.