Atención mujeres: el consumo excesivo de ibuprofeno puede causar sordera

El estudio fue publicado en el American Journal of Epidemiology. Según La Vanguardia, en la investigación que se ha realizado con 55.850 mujeres de entre 44 y 69 años, se detectó que, aquellas que habían ingerido ibuprofeno durante más de seis años, tenían hasta un 10% más de riesgo de padecer pérdida de audición más de una década después de su ingesta.



El autor principal del estudio, el doctor Gary Curhan, del Hospital Brigham y de la Mujer de Estados Unidos, explica que "la pérdida de audición es muy común y puede tener un profundo impacto en la calidad de vida".



"Me preocupa que las personas piensen que el NSAID como el ibuprofeno es completamente seguro y que no necesitan pensar en su potencial. Pero especialmente para las personas que están tomándolo para el dolor crónico. Trato de motivarles para que miren por qué están teniendo el dolor, no lo que pueden tomar para tratar de tratarlo", explica Curhan.