Mujer argentina murió mientras esperaba en frontera para cruzar a Chile

Una mujer argentina falleció mientras esperaba su turno para realizar los trámites en la frontera con chile donde se registran demoras de hasta 10 horas para cruzar.



Según publican medios trasandinos, se trata de una argentina, oriunda de San Juan, que aguardaba, después de varias horas y de kilómetros de cola, poder pasar los controles oficiales, alrededor de las 18 de este lunes. La mujer se descompensó y sufrió un paro cardíaco. La víctima recibió finalmente atención en el lugar, pero los especialistas no pudieron reanimarla.



Desde las fiestas de fin de año, y como sucede históricamente, atravesar la Cordillera de los Andes es una verdadera odisea para los turistas, quienes sistemáticamente se quejan por la falta de cabinas de atención durante las 24 horas y la escasez de servicios en los complejos fronterizos, sobre todo en esta época del año.



De hecho en las últimas jornadas la situación se agudizó y se generaron largas filas de vehículos, por lo que tuvieron que esperar una excesiva cantidad de horas para cruzar. En el caso de Horcones, del lado argentino, hubo quienes perdieron 10 horas hasta tener el visto bueno de las autoridades. Mientras, en el complejo Los Libertadores, en el vecino país, la espera superó las cinco horas.



Ambos gobiernos vienen anunciando que se incrementará la atención en estos sitios, pero por el momento no se han registrado cambios considerables. Con el fallecimiento de la mujer, salieron a la luz nuevos reclamos de mendocinos que durante la primera quincena de este año viajaron y que fueron testigos de la falta de atención médica en el lugar, además de ver a personas adultas y a niños descompuestos, sufriendo la larga espera que supone la conexión de las naciones hermanas. "Hay una falta de respeto hacia los viajeros, como si la frontera fuera entre países en conflicto. Las familias con chicos deben recurrir a toda su creatividad para entretenerlos. Hemos visto a personas descompuestas y no contar con una ambulancia para traslados", expresó Andrea Monti, una joven mendocina, que tuvo que esperar este fin de semana 8 horas en la aduana, y aseguró: "Ni siquiera me revisaron el equipaje".



Las autoridades forenses chilenas determinarán en las próximas horas las causas del deceso de la ciudadana argentina. (La Nación)