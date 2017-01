"Hace mucho tiempo" no se veía tanta gente en el corsódromo de Gualeguaychú

Luego de la primera noche de Carnaval en Gualeguaychú los dirigentes de los clubes definieron como una gran noche desde todo punto de vista. "Hace mucho tiempo no teníamos una convocatoria tan importante" dijo el presidente de LA Comisión del Carnaval, José El Kozah, en radio MáximaExpresó que "todos estamos muy conformes, hacía mucho tiempo que no veíamos un Corsódromo en la magnitud que estuvo en un sábado inaugural, donde hubo casi 27 mil personas. Además muy satisfechos porque no hubo incidentes complicados, dada la gran afluencia de público presente".Respecto al espectáculo en sí, manifestó que "la idea era arrancar a las 22.10 pero nos demoramos unos diez minutos, que está dentro de lo tolerable y a las 2 de la mañana ya habíamos terminado. En cuanto a transmisión televisiva en vivo comenzó a las 22.25 porque tuvieron algún inconveniente técnico al inicio pero después fue impecable y el rating alcanzado fue de 4.5 puntos".Finalmente, El Kozah indicó que "para la segunda noche no vamos a tener la misma afluencia de público del pasado sábado. No obstante las mejores ubicaciones de los Vips hasta la cuarta fila prácticamente están agotadas. Para el próximo fin de semana el costo general de la entrada es de 190 pesos y los vecinos de Gualeguaychú gozarán de un descuento del 50 por ciento, cuestión que se prologará durante todos los fines de semana de la presente edición.