Hallaron a anciana muerta y su marido está desaparecido: Viajaban a Jesús María

El cadáver de Rosalía Arbo, uno de los ancianos que desaparecieron la semana pasada cuando viajaban a Jesús María desde San Juan, fue hallado este lunes a 35 kilómetros al norte de la localidad cordobesa de Villa Quilino, "en plena Salinas Grandes", informaron fuentes oficiales de la investigación.



El cuerpo de la mujer que viajaba junto a su esposo Ramón Di Virgilio estaba dentro del auto Renault 9 patente TGP 757, sin embargo los investigadores señalaron que no hay datos del paradero del hombre.



El comisario Daniel Quinteros informó a un medio local: "Nos convocamos junto a familiares, bomberos, policías, GES, canes y aproximadamente al mediodía se pudo dar con el vehículo el cual estaba en una zona inhóspita, zona de las salinas. A un costado del auto estaba el cuerpo de la señora. Es muy difícil el acceso. Al haber tomado ese camino han estado muy desorientados y llegando a ese punto el vehículo debe haberse quedado sin combustible".



Los abuelos habían partido el jueves 12 desde San Juan con rumbo a Jesús María, donde los esperaban parientes. Uno de los nietos se comunicó por última vez ese mismo jueves a las 19.30, cuando aún transitaban por la ruta 60 en el norte de Córdoba, en la zona de Cruz del Eje y aseguró que cuando hablaron por teléfono les contaron que se "habían pasado" cuando iban por Cruz del Eje y "no doblaron por la ruta que debían".



Un yerno de la pareja dijo que no entiende lo que pasó, ya que se trataba de un camino el cual transitaron los últimos diez años.



El fiscal Martín Bertone espera los resultados periciales para determinar la causa del fallecimiento de la mujer, de 72 años.