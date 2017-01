Hijos de Rosana Galliano, a punto de dejar de vivir con el asesino de su mamá

Oscar, el tío de los nenes, contó a TN.com.ar cómo fue el reencuentro.



os Galliano pintaron el frente de la casa, el living, uno de los cuartos e hicieron una "limpieza profunda" - a pesar de que siempre está todo limpio -. El viernes, Oscar estuvo hasta último momento en lo de sus papás, en la localidad bonaerense de Caseros. No quería olvidarse de ningún detalle: su familia había esperado ese día desde que su hermana, Rosana Galliano, murió asesinada en 2008.



A Rosana la mató un grupo de sicarios que su propio exesposo, José Arce; y su suegra, Elsa Aguilar, contrataron. Ambos fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, los hijos de la pareja (Gerónimo de 13 años y Nehuén de 12) todavía viven con su papá, que cumple prisión domiciliaria.



La lucha por recuperar a sus sobrinos se convirtió en el motor de la vida de Oscar. La semana pasada, por primera vez, la Justicia autorizó a los nenes a ir a pasar un fin de semana con sus abuelos maternos. "Les preparé la computadora y la reseteé para que la puedan usar. Con los juegos la llenan de virus, pero no me importa", contó el tío de los chicos a TN.com.ar. También colgaron globos celestes en la puerta y mandaron a hacer un cartel multicolor que decía "Bienvenidos Nehuén y Gero". Graciela, la abuela, los esperó con milanesas a la napolitana.



Oscar tiene el alma tranquila y el corazón gigante. Todavía no pudo ver a sus sobrinos porque, para eso, los chicos tienen que pedirlo. "No es que no quiero ver al tío Oscar, mi papá no quiere que lo vea", le contó Gerónimo a su abuela. Pero él, a sus 40 años, ya soportó nueve años que los chicos vivan con el asesino de su hermana: luchó meticulosamente para que el proceso avance y sabe mejor que nadie lo que es tener paciencia. "Voy a esperar un poquito más, se va a dar solo", aseguró.



El fin de semana, en lo de los Galliano se respiró magia. Nehuen y Gerónimo jugaron al fútbol, al metegol y a la computadora con sus primos y hasta pidieron dormir en la cama con su abuela. Sí, con la abuela que hacía más de dos años que no veían. "A mi papá lo mandaron a otra habitación", recordó el tío de los nenes, entre risas. Y agregó: "Estaban súper felices, querían hacer todo junto. También les pidieron a mis papás que los lleven a Mc Donalds y al cine, pero ellos les explicaron que por orden de la Justicia todavía no podían". El hombre dijo que lo más lindo fue saber que los chicos estuvieron felices y que reaccionaron como si nunca hubieran perdido el contacto.



Oscar vive y piensa con la coherencia que sólo tienen los que pasaron por lo peor: además de su trabajo como electromecánico se dedica a dar charlas para la prevención de femicidios. "Cuando te pasa de cerca no querés que le pase a nadie más. Si no estás detrás, la cosa no avanza. Te haces policía, fiscal, abogado, juez...te convertís en todo", explicó. Y aseguró que confía en que van a lograr la tutela definitiva porque él "va a luchar hasta el final".







"Mi mayor deseo es que mis sobrinos sean felices a su manera, sin su mamá", contó. Hasta el día de hoy se acuerda de la última vez que les dio un abrazo: fue hace cinco años, cuando todavía funcionaba el régimen de visitas y llevó a los chicos a jugar al fútbol en una plaza de Castelar.



Este lunes se cumplieron nueve años del asesinato de Rosana Galliano. Con un dejo de orgullo en la voz, Oscar dijo que está haciendo "lo que ella hubiera querido". Hizo una pausa de un minuto, respiró, pensó y agregó: "Cuando le den la tutela a mi mamá no le vamos a negar el régimen de visita a Arce porque es el papá, qué se va a hacer. Se equivocó, le erró, no tendría que haber hecho eso. No le tengo rencor, por más que sea lo que sea es el papá de los chicos".



Gerónimo y Nehuén tenían seis y siete años la última tarde que pasaron juntos. Oscar espera y sueña con que llegue el día en el que los pueda volver a abrazar. "Voy a estar feliz de verlos contentos y de que ellos se sientan libres", confesó. Firme, inquebrantable, entero.



