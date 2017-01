Relocalizarán en febrero otras 40 familias de inundados en Concordia

Obras por 162 millones de pesos

El intendente Enrique Cresto anunció que en el mes de febrero se relocalizarán 40 familias nuevas a las casas enviadas por el Gobierno Nacional, donde ya fueron relocalizadas a fines del año pasado las primeras 31 familias afectadas por la última gran inundación. "En estos días la empresa que trae las viviendas termina de realizar la instalación definitivas de estas viviendas y así podremos iniciar una nueva etapa de traslados", expresó el presidente municipal. Y adelantó que "en febrero comenzaremos con el movimiento de suelo para construir 250 viviendas más".En el predio ex Agua Patito se levanta el nuevo barrio para inundados, donde ya se encuentran las 100 viviendas que el Gobierno Nacional le compró a la empresa "Toyota", y envió a nuestra ciudad para este fin, publicó. "El traslado e instalación de estas viviendas está culminando", señaló al respecto la presidenta del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, Mariña Peñaloza. "Hace unos días llegó la última de las 100 casas de Toyota y la empresa está terminando de instalarlas", dijo Peñaloza y precisó que "ahora la empresa está por entregar 40 viviendas que van a estar listas para usar, por lo que entonces el intendente Cresto ordenó que trabajemos para rápidamente poder hacer el traslado de esas familias"."En el mes de diciembre se hizo la relocalización de las primeras 31 familias y cerramos definitivamente todos los Centros de Evacuados. El trabajo articulado con el Gobierno Nacional y la Provincia nos permite ir avanzando en soluciones concretas a problemas históricos de nuestra ciudad", resaltó Enrique Cresto. "Con esta nueva etapa seguimos trabajando en la erradicación de todas las familias que estaban en zona inundable", puntualizó el intendente y agregó que "toda la zona bajo la cota 14 se va a parquizar y con el apoyo de la Policía y de Gendarmería se va a controlar que nadie se instale allí, porque sino vuelve a repetirse el problema"."A las 100 viviendas de Toyota que envió Nación, se agregan las 250 viviendas que construirá el municipio, en un convenio que el intendente arribó con la Subsecretaría de Viviendas y Desarrollo Urbano de la Nación, que depende del ministro Rogelio Frigerio", comentó la arquitecta Marina Peñaloza. "Es una inversión de más de 162 millones de pesos, que realiza el Gobierno Nacional y la Municipalidad de Concordia, y que incluye la construcción de las 250 viviendas más todas las obras de infraestructura del barrio, como la red de agua, cloacas y la trama vial", enumeró.A principios de diciembre se firmó el convenio al obtener el municipio la certificación de "No Objeción Técnica", que permite la instrumentación del programa por parte de la Municipalidad. "En febrero vamos a comenzar con el movimiento de suelo para la construcción de las doscientas cincuenta viviendas", anunció Cresto. "Estamos trabajando en varios sentidos, organizando la relocalización de las próximas familias y a la vez avanzamos en la puesta en marcha de las obras para construir estas nuevas viviendas. Iniciamos un proceso histórico para la ciudad, que no se detiene y sigue avanzando", afirmó el intendente.