Llamativo video: Recorrió en kayak las calles de su barrio en Santa Fe

La lluvia que cayó este domingo por la mañana en Santa Fe fue tan intensa que permitió a un joven aprovechar las corrientes del agua que corrían por la calle de su casa en barrio María Selva para practicar uno de sus deportes favoritos y salió a andar en kayak.Se trata del fotógrafo santafesino Martín Gudiño, quien además de disfrutar de la travesía registró todo en un video que compartió en las redes sociales y se hizo viral. "Toda mi vida viví en la esquina de Sarmiento y Hernandarias, y siempre que llueve fuerte se inundan unas 6 o 7 manzanas a la redonda al punto de que no pueden pasar los vehículos. Ayer como sabía que iba a llover mucho prepare el kayak, la cámara y me dispuse a dar un paseo por el barrio", contó aSanta Fe.La ocurrencia del joven llamó la atención de los vecinos que festejaron su iniciativa en las redes sociales como una insólita e ingeniosa manera de visibilizar una situación que los preocupa lluvia tras lluvia."Fue una experiencia graciosa por un lado por la situación de que la gente te mire asombrada, y por otro lado angustiante, porque te das cuenta que la situación cada vez que llueve es totalmente previsible. Se que se están haciendo obras y que no es fácil cambiar de un día para otro, pero por ahora seguiremos con nuestra pequeña "Venecia"", sostuvo Gudiño.