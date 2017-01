Pese a los riesgos, una predecible contraseña fue la más usada en 2016

Un estudio publicado por la compañía de seguridad estadounidense Keeper Security determinó cuáles fueron las contraseñas más usadas entre los usuarios de Internet en el 2016. La investigación se basó en la revisión de más de 10 millones de claves que salieron a la luz luego de un seguimiento de brechas de seguridad a lo largo del año.De acuerdo con los expertos, la combinación '123456' encabeza la lista y fue usada por más del 17% de los internautas pese a los riegos que representa lo predecible de la misma. De esta forma, la tendencia de años anteriores se conserva, y lo más preocupante es que muchos operadores permiten su uso y no "hacen cumplir las prácticas de seguridad", aseveran.Según la compañía, las primeras 10 contraseñas que encabezan la lista constan de seis o menos caracteres de gran simplicidad ('qwerty', '111111', '123123') pese a que en los últimos años se han incrementado los ataques cibernéticos y en cuestión de segundos un pirata informático puede descubrirlas. Asimismo, el uso de combinaciones aparentemente impredecibles como '1q2w3e4r' o '123qwe' actualmente son consideradas también cómo débiles.Aunque poner contraseñas con un mayor nivel de seguridad es deber del usuario, la mayor responsabilidad recae en los propietarios de sitios web, que deben aplicar políticas de complejidad de las claves. Según señala Keeper Security, "no es difícil de hacer, pero la lista deja claro que hay muchos que no se molestan en implementarlo". Fuente: (RT).-