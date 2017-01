Niña entrerriana que lucha contra la leucemia padeció una descompensación

Antonella fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica y mientras llega el trasplante de médula ósea que necesita, recibe quimioterapia. Pero su salud se ha resentido en el último tiempo.



Su mamá, Natalia Bazán, escribió ayer de mañana en su muro de Facebook, por donde canaliza las novedades de la chiquita: "Nos están avisando que Anto está estable y despierta; le pasaron plaquetas, tenía mucha fiebre. Tiene los pulmones con líquido" y poco después, "a la madrugada la sacaron de terapia. Ahora está en un CIM (Cuidados intermedios y moderados) mañana la llevan a otro mejor, está con antibióticos y sin comer ni tomar agua. Ahora le están por sacar sangre porque está con fiebre y ha bajado de peso pero con fe que todo va a pasar".



La mujer compartió con el diario El Argentino su desazón: "La sacaron a las cinco de la mañana de terapia porque entró un paciente más grave", contó, "la llevaron a un CIM para mantenerla en observación y hacerle análisis. Tiene fiebre y deben saber qué es lo que la provoca".



Natalia contó "le hicieron la cuarta quimioterapia y le dieron el alta para estar conmigo en el hotel. El jueves comenzó a desmejorar, vinimos al hospital y de un ratito para el otro empezó a tener fiebre y a bajarle la presión. Cuando una médica vino a controlarla estaba descompensada. Me dijo que estaba muy grave, la llevaron a una la sala de reanimación, y después a terapia intensiva".



Tras su traslado a una sala contigua, dijo "Antonella está muy triste, hoy ha llorado toda la mañana. Está cansada y muy flaquita: pesa 27 kilos", y agregó: "Estamos



esperando unos donantes de Brasil, que son algo compatibles, pero falta un estudio para saber si son totalmente compatibles".



"Mañana (por hoy) vamos a hablar con los oncólogos, porque queremos que la mantengan internada. No entiendo por qué me dicen que me la lleve al hotel, si ven que después de las quimios se descompensa".



Natalia señaló también que la jornada de colecta de sangre organizada por la ONG "Donar en vida", hecha el viernes en Pueblo Belgrano fue exitosa y que también lo fue la convocatoria hecha para el sábado a la mañana en el obelisco, para juntar firmas por la concreción de un laboratorio de alta complejidad y concientizar sobre la donación de médula ósea.



"Tuve que ir, a pesar de todo, porque sé que debemos seguir con esto. Por suerte juntamos muchas firmas para tener en el país un laboratorio de alta complejidad, de tipificación, porque las muestras de posibles donantes se envían a Estados Unidos y los resultados tardan seis meses".



También compartió su intranquilidad por si a futuro envían a su hija a Gualeguaychú, preguntándose cómo hará en caso de una descompensación como la que ha tenido.



Mientras, cientos de personas apoyan su causa y envían a través del muro de Facebook su apoyo a Antonella, la chiquita da pelea a la leucemia que le fue detectada en las vacaciones de julio, estando de visita en casa de una tía que vive en Santa Fe.