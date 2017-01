Arroyo Seco, una de las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

Foto 1/3 Crédito: Rosario 3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un fenómeno de fuertes tormentas afectó este domingo a la provincia de Santa Fe, donde la localidad de Arroyo Seco fue, quizás, la más afectada por las inundaciones.

El alerta que lanzó a primera hora del domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se cumplió en gran parte por las tormentas de lluvia y viento que se registraron en el noroeste y extremo norte de la provincia de Buenos Aires; Córdoba; sur de Corrientes; Entre Ríos; norte de San Luis; Santa Fe; sur de Santiago del Estero.

El panorama -que por el momento persistirá hasta el lunes- indicó "lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos afectan al área".



Pero más allá del detalle, Santa Fe y una amplia zona del noreste argentino fueron las más afectadas por el temporal, que provocó inundaciones, cortes de tránsito en rutas y calles y hasta la particularidad de que un Cuartel de Bomberos terminó completamente bajo el agua.

El fenómeno más grave ocurrió en Arroyo Seco, donde el jefe de los bomberos voluntarios local, Alexis Sciacca, lloró al contar lo que estaba viviendo.

En una entrevista con el canal de noticias TN, no pudo contener la emoción al relatar lo que está viviendo su pueblo: "Hay casas con un metro y medio de agua. El centro de evacuados está inundado y hasta adentro del cuartel tenemos 30 centímetros de agua", reveló.

"Se me van las lágrimas al ver mi cuartel de toda la vida destruido. Esto nunca se vio, desde el 83 que estamos acá y nunca pasó esto", aseguró el jefe de los bomberos de Arroyo Seco, una de las localidades más castigadas de Santa Fe -con 350 evacuados y autoevacuados-.

Pero no fue la única ciudad santafesina afectada, ya que tanto la capital como Rosario registraron más de 100 milímetros de lluvias desde ayer, como así también Firmat y otras regiones de la provincia.



Hubo cortes de luz y también la interrupción del tránsito en la ruta nacional 9.

Voceros de Defensa Civil de la provincia indicaron que debieron poner en marcha el protocolo de acción y solicitaron a los conductores circular "únicamente en caso de necesidad y transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal".