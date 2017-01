Por qué el peluquero despellejó al perro Chocolate

Sociedad Detuvieron al presunto agresor del perro que fue despellejado vivo

El único detenido por el supuesto delito de violación de domicilio e infractor a la ley 14.346 de protección animal (Ley Sarmiento) es un peluquero que, según detalles brindados por fuentes judiciales, habría declarado que le molestaban los ladridos del cachorro conocido como "Chocolate" y por tal motivo lo despellejó.La fiscalía de Oscar Gieco ordenó varios allanamientos el sábado que terminaron con la detención de un sospechoso. Uno de los allanamientos se realizó en la vivienda del imputado, situada en la calle Antártida Argentina al 600 y otro en el domicilio de la madre del peluquero. Durante los allanamientos secuestraron una navaja, recetas y medicamentos psiquiátricos y una bordeadora. Se presume que el hombre de 36 años habría encendido la misma para evitar que se escuchara el llanto del animal mientras era brutalmente herido.Los detalles que publicó La Voz de San Justo forman parte de la investigación que lleva adelante la Justicia. Según trascendió, el hombre saltó la tapia porque le molestaban los ladridos de los perros que habían quedado solos en el patio de un departamento vecino. Testimonios de una de las cuidadoras del animal y de vecinos del complejo de departamentos cerraron la investigación alrededor del único imputado que se encuentra preso en la Unidad Penitenciaria local.Verónica Notta, cuidadora de Chocolate, contó al matutino sanfrancisqueño detalles de la historia del cachorro fallecido tras ocho días de agonía que se convirtió rápidamente en emblema contra el maltrato animal.Notta dijo que meses atrás apareció en su casa Samanta, la perra que tuvo a Chocolate y sus demás hermanos."La perra apareció perdida en la casa donde vivíamos y al tiempo quedó preñada y luego tuvo los cachorros. En noviembre pasado mi marido quedó desempleado y nos tuvimos que ir porque la casa pertenecía a su lugar de trabajo".Notta agregó que donde iban a ir a vivir no tenían lugar para llevar a los canes: "Donde nos íbamos no podíamos tener a los perros. A uno lo logramos dar en adopción. Entonces la suegra de mi hermano me dice que se quedaba con las dos perritas y de ultima con la mamá".Notta contó que el día de la agresión, la mujer que había quedado a cargo de los perros debió viajar para pasar las fiestas con sus familiares, quedando a cargo una pareja que iba al departamento y les daba de comer. La perra mayor se encontraba en un patio al frente del departamento y los cachorros en uno ubicado al fondo del inmueble."Cuando fueron ese lunes (2 de enero) a la noche se encontraron con esto", indicó.La Ley sarmiento establece que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales". (La Voz del Interior)