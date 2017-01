"Insuficiente" operativo de rescate por el paranaense desaparecido en Perú

Cómo es Rodrigo

Los padres de Rodrigo Segovia, el paranaense de 22 años que está extraviado en Cusco desde el martes último, luego de arrojarse a un río para salvar a una joven, llegaron a ciudad peruana de Quincemil para participar, junto a la policía local, de la búsqueda de su hijo. Pero según denunciaron sus familiares a, al llegar, se encontraron "desamparados" y con un operativo de rescate "insuficiente".Al joven lo están buscando sólo unos pocos rescatistas en una sola embarcación. Los padres están durmiendo en la carpa de su hijo porque ni siquiera les dieron hospedaje ni comida."Hay una gran cadena de oración, de solidaridad espiritual, pero también se necesita de la solidaridad concreta de las personas que puedan ayudar, que tengan los recursos y medios para acompañar a la familia que está allá para encontrar al chico que todavía está perdido", indicó a, el Padre Edgardo Segovia, tío de Rodrigo.Según reveló el religioso, anoche tuvieron las primeras noticias directas de los padres del joven paranaense. "Cuando llegó mi hermano, se encontró desconsolado porque no la búsqueda no es tal, es mínima: son cuatro o cinco personas de la Policía de Montaña que está ahí en las inmediaciones, siendo que el lugar es inmenso. No es suficiente la gente que está buscando", sentenció.Y en esa línea, el cura dijo no tener información sobre la investigación respecto a la desaparición de Rodrigo. "En un primer momento se dijo que había personas demoradas pero no sabemos si esa investigación sigue, dónde está el celular, la cámara, sus herramientas de trabajo, la mochila con sus pertenencias", se preguntó."Los padres ahora están durmiendo en la carpa que era de Rodrigo"En la oportunidad, el sacerdote comentó que recibió la solidaridad espiritual de congregaciones religiosas del exterior, pero insistió en el pedido de "ayuda concreta para los padres que están muy solos y desamparados allá en Quincemil".Su tío sacerdote lo calificó con un joven con una "apertura artística-creativa muy linda". "Es muy aventurero y con su trabajo se va sustentando y solventando en los viajes que hace. Este periplo lo comenzó en diciembre y ahora se encontraba en esa zona inhóspita de Perú donde confluyen muchos turistas y mochileros del mismo espíritu que él", comentó el Padre Edgardo Segovia.A las 20 de este sábado se desarrollaba una misa en la Parroquia Santa Ana de calle Garrigó para pedir por la aparición con vida de Rodrigo.