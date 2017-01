Contundente mensaje de cura entrerriano por las cadenas de oración en las redes

Es frecuente ver en el muro de la red social Facebook, cadenas de oración donde se prometen resultados milagrosos a cambio de una oración o escribir la palabra Amén. Pero un párroco entrerriano, advirtió que estas prácticas no son propias de la adoración, sino más bien, "un pecado contra el primer mandamiento"."Estas cadenas son una forma de superstición, un pecado contra el primer mandamiento, porque son una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias", advirtió el padre Leandro Bonnin, sacerdote católico de la Arquidiócesis de Paraná, actualmente párroco de la localidad chaqueña de Villa Berthet. "Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en las supersticiones", alertó el religioso."Esa actitud de pretender `manipular´ o `forzar a Dios a hacer MI voluntad´a través de un método completamente eficaz -como una especie de conjuro mágico- es completamente incompatible con la actitud de hijos de Dios que confiamos en nuestro Padre, que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos", explicó el cura."Este tipo de cadenas adquieren un significado aún más negativo -y pecaminoso- cuando incluyen al final de las mismas una amenaza: `si no compartís... si cortás la cadena... te puede pasar esto o aquello´. Esto es realmente aberrante, y no tiene nada que ver con el Dios en el cual creemos", subrayó el padre Bonnin."Las cadenas tienen un efecto negativo en la imagen que dejamos traslucir de nuestra fe católica, sobre todo, cuando a una persona alejada de la Iglesia le aseguramos resultados (curación, trabajo, etc) que no sabemos si se darán. Esto genera desilusión y desprestigio de nuestra religión", aclaró el religioso a través de su cuenta de Facebook.