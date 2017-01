Revelan el código secreto en un bar de Salta para auxiliar a las mujeres

Una campaña mundial

i saw this in a toilet and thought it was important and should be a thing everywhere not just lincolnshire !!!! pic.twitter.com/oO45I7gaJL — strawberry girl (@iizzzzzi) 18 de octubre de 2016

Estás en una cita y todo comienza a salir mal. La situación comienza a ponerse incómoda. O peor: comienzas a sentir miedo. Por alguna razón, sientes que el hombre con el que estás implica un riesgo para vos y no sabes cómo librarte de la situación. Entonces, es el momento: "Pregunta por Ángela". Se trata de un código secreto que un bar en Salta implementó para auxiliar a cualquier mujer que tema por su seguridad personal."Ayúdanos a ayudarte. Leer sólo toma un minuto. Soy Ángela", dice un cartel del baño de mujeres de este local salteño. Y sigue: "¿Estás en una cita que no está funcionando? ¿Sientes que no estás en una situación segura? ¿Tu cita de Tinder no es quien decía ser en su perfil? ¿Te sientes incómoda con la persona con quien viniste al bar? Si vas a la barra y preguntas por 'Ángela', el personal del bar sabrá como sacarte de la situación".Los dueños del bar pusieron el cartel hace un par de meses. "Muchas mujeres nos felicitan por la iniciativa. Por suerte, no tuvimos hasta ahora ninguna situación que resolver, pero no lo descarto, porque en Salta hay mucha violencia contra ellas... Pienso que podemos salvar una vida con este simple gesto", dijo a Télam el responsable del lugar, cuya dirección la agencia ha preferido no publicar por seguridad y para que la iniciativa siga siendo segura para las mujeres que la necesiten.Fue una amiga quien le dio la idea al dueño del local. Ella había visto un cartel igual en un boliche de Suecia. Todo forma parte de la campaña "Ask for Angela" ("Pregunta por Ángela") que lanzó en septiembre del año pasado el Consejo del Condado de Lincolnshire, en Gran Bretaña, dentro de la iniciativa #NoMore, una versión en inglés del #NiUnaMenos argentino."Buscamos promover un cambio cultural en relación a la violencia y el abuso sexual, promover servicios en Lincolnshire y empoderar a las víctimas para que tomen la decisión de reportar los incidentes", dijo al diario The Independent, Hayley Child, coordinadora de estrategias contra la violencia y el abuso sexual de ese Condado.La idea se viralizó rápido en las redes sociales y comenzó a versionarse en distintos países. En Austria, por ejemplo, preguntan por "Sabrina".En la Argentina, entre el 1 de enero y el 30 de octubre del año pasado, hubo 230 femicidios. En promedio, una mujer es asesinada cada 30 horas en el país, según las estadísticas del Observatorio Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro.