Cansado de ver los juegos de la plaza rotos, los arregló y ahora es un proyecto

Juan Carlos (33) vive en barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba. Cada vez que iba al Instituto República de Italia surcaba la plaza Capitán de los Andes, ubicada en Donaciano del Campillo al 1600. Con el tiempo, comenzó a registrar el deterioro de ese espacio verde. Hasta que, hace seis meses, decidió hacer algo."Hace un tiempo sentí impotencia cuando me di cuenta de que mi placita estaba descuidada y abandonada", le dijo a La Voz . "Los juegos estaban en mal estado, el pasto sin cortar y las maderas de las hamacas, podridas", explica.Cuenta que la mañana del domingo 5 de junio del año pasado comenzó a recuperar la plaza. "El óxido acumulado en las hamacas trabó los componentes y nada los separaba", recuerda."Finalmente llamé a César, un amigo que me ayudó a sacar los herrajes; después lijé los caños y me ayudaron un niño de 10 años y Juan, otro vecino de la zona", continúa.Durante la semana posterior enarenó las cadenas (tiró arena con agua hasta quitar el óxido) y las galvanizó. Juntó pintura, tornillos con arandelas autofrenantes y tablas nuevas.Al siguiente domingo pintó la hamaca con los colores del arco iris y colocó herrajes, cadenas y tablas. Con enojo, denuncia que un hombre se acercó a increparlo por lo que estaba haciendo. "Le pregunté si era de la Municipalidad y me contestó que sí, que tenía que pedir permiso para lo que hacía. Le avisé que si me ponían multa iba a filmar todo", relata Juan Carlos."Por esos días alojaba a una pareja de alemanes. Se sorprendieron y me pidieron que grabara un video", dice más animado. "Ya me avisaron que juntaron dinero para ayudar. No es mucho pero todo sirve", señala.Anhela arreglar otras 10 plazas de la ciudad de Córdoba. Asegura que se puede hacer una plaza por fin de semana y busca sumar gente con una convocatoria a través de http://entretodospodemos.com.ar Tiene 33 años. Su hobbie es la soldadura y dice que se da maña para el uso de las herramientas. Es programador web y estudia para contador público en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja fabricando ropa y vive con su madre en la misma casa de toda la vida.El joven gastó mil pesos para pintura (base blanca y dos colores), 90 pesos en tablas y una suma menor en tornillos con autofrenantes que, a diferencia de los comunes, no se desajustan y están preparados para soportar peso.Un amigo le consiguió cinco colores por donación de pinturería Garín. Para enarenado y galvanizado, llamó a una fábrica de la guía telefónica y lo atendió el dueño. Contagiado por la historia, fue con el hijo a conocer la plaza e hizo el trabajo sin cobrar.Juan Carlos dice que todo esto le devolvió la vida a la plaza, pero que "es algo para hacer a conciencia, no como la Municipalidad que llega, pinta los juegos por arriba y ni siquiera barniza las tablas".La Municipalidad de Córdoba prevé un presupuesto aproximado de 9,5 millones de pesos por mes para el mantenimiento de espacios verdes.Ante la consulta por la iniciativa de Juan Carlos, desde el municipio explicaron que no hay una ordenanza que prohíba a los vecinos arreglar una plaza, pero que tienen que respetar las formalidades. "Si un vecino quiere hacer una intervención en algún espacio público, tiene que pedir autorización en la Municipalidad", sostuvo la fuente consultada.. En 2014, Christian Pereyra, un vecino de Villa el Libertador, cansado de renegar, decidió bachear por su cuenta los tres pozos de la calle en la que vive, que se fueron profundizando con el tiempo.. Juan Carlos quiere seguir con su proyecto en otros sitios.. Anhela arreglar otras 10 plazas de la ciudad de Córdoba. Asegura que se puede hacer una plaza por fin de semana y busca sumar gente con una convocatoria a través de http://entretodospodemos.com.ar . Casi todas las personas a las que les fue contando sobre su proyecto se interesaron por ayudar de alguna manera. Hasta una pareja de alemanes que vio el video hizo una colecta en su país para colaborar con la "causa".