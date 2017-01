Afectados por el derrame de Barrick Gold reclaman saber de qué líquido se trata

Sociedad Otro derrame en un yacimiento minero de Barrick Gold en San Juan

Vecinos de la localidad sanjuanina de Jáchal aseguraron que la empresa Barrick Gold "comunica un evento cuando no pueden ocultar lo ocurrido" y que aún ignoran "qué líquido es el que derramó" por lo que convocaron en forma urgente a una asamblea."Estamos movilizándonos y habrá una asamblea extraordinaria en la carpa de la plaza departamental de Jáchal para determinar qué medidas vamos a tomar" indicó a, Saúl Ceballos, uno de los dirigentes de Jáchal No Se Toca.El ambientalista añadió que más allá de este informe dado a conocer por la minera "la contaminación de la cuenca de rio Jáchal, la tenemos comprobada" y destacó que los estudios al agua han detectado "niveles de mercurio, aluminio y manganeso que superan ampliamente los límites permitidos".Por esta contaminación "en el dique Cuesta del Viento se están muriendo los peces", ejemplificó Ceballos y añadió: "Tenemos agua muy ácida desde hace por lo menos cinco años, esto es permanente". Precisó que la empresa "saca un comunicado cuando no pueden ocultar lo ocurrido" y subrayó que esos comunicados minimizan los hechos.En ese sentido, explicó que luego del derrame de 2015 en Veladero, desde la empresa comunicaron que se habían vertido 15 mil litros de agua cianurada y que no había llegado al río, y luego tuvieron que admitir que fueron más de un millón y medio de litros contaminados.Además el ambientalista pidió que el gobierno nacional incluya a los asambleístas en las inspecciones que tiene previsto realizar en la zona y criticó el accionar del ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman."Vino a Jáchal y nos dijo que iba a cumplir con la Ley de Glaciares, y en cambio, lo que está haciendo, es tratar de modificarla por decreto", argumentó Ceballos.Por otra parte, Marcelo Castro Fonzalida, miembro de la asamblea Pueblo Jachallero de Mendoza" , dijo aque están tratando de averiguar "qué es lo que se ha vertido al río, ya que el río Las Taguas, es uno de los cinco afluentes al Jáchal, entonces si se contamina, indefectiblemente va a llegar a todo el pueblo", explicó.En el informe difundido por Barrick, en ningún momento se especifica cual es el fluido que se ha vertido, agregó Fonzalinda y añadió :"No sabemos qué toxicidad tiene" y nadie dice "qué hay en el líquido"."Ya hemos pasado por varias contaminaciones y derrames por lo que no nos queda otra cosa que pensar que es más veneno y basura tóxica en el medio ambiente", concluyó.