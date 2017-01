Padres piden investigar las quemaduras de su hijo recién nacido

Los padres de un bebé piden que se investiguen las quemaduras que sufrió su hijo tras nacer en un sanatorio privado de San Francisco, ciudad ubicada a 200 kilómetros de la capital cordobesa.



El bebé, que fue trasladado a una clínica privada de la ciudad de Córdoba por un problema pulmonar, se encuentra internado recuperándose de las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en su espalda y brazo durante sus primeras horas de vida.



Según el testimonio de los padres, ellos desconocían esas lesiones antes de la derivación y esperan respuestas por parte de los médicos que lo asistieron. También afirmaron que nadie se comunicó con ellos desde el centro de salud privado sanfrancisqueño.



Luis, papá del pequeño, contó que el pasado martes, a las 22, nació su hijo tras una cirugía de cesárea en el sanatorio privado San Justo, de esta ciudad del este cordobés. "Apenas nació me lo dan para que yo lo lleve a la pieza y cuando estamos ahí observamos que tenía una dificultad para respirar. El médico me dice que al seguir el cuadro lo íbamos a tener que derivar a un centro de más alta complejidad", relató el papa.



"A la madrugada me dijeron que había que trasladarlo a Córdoba porque no estaba respirando bien, así que agarré la mochila y me subí con él. Cuando llegamos a Córdoba, a eso de las cuatro de la mañana, en Neonatología del Sanatorio Allende me dijeron: "Vení a ver cómo está tu hijo', agregó.



Luis contó que no reconoció a su hijo y que las enfermeras le tuvieron que confirmar que era el bebé que habían trasladado de San Francisco. "Me lo dieron vestido y boca abajo nunca pensé que tenía esas lesiones", aseguró el padre.



Buena evolución



Luis y su esposa se encuentran en la ciudad de Córdoba cuidando a su hijo hasta que le den el alta y se puedan volver a San Francisco. El papá contó que el bebé tiene una buena evolución y que se encuentra sedado por los dolores que le provocan las lesiones.



El padre sin determinar responsabilidades se mostró muy dolido por la situación y dijo que por ahora no piensa en nada que no sea estar al lado de su hijo hasta que se recupere. "Me gustaría que los responsables se hagan cargo y espero que esto no vuelva a pasar a ningún otro niño", indicó.



Desde el sanatorio Privado San Justo se negaron a brindar algún tipo de información sobre este caso y ninguna autoridad accedió a hablar con la prensa. (Fuente: La Voz)