ATER ajusta mejoras no declaradas en Concordia

Sólo en el primer lote de 1200 partidas representa 1 millón de pesos adicionales de emisión de impuesto. Actualmente, 13 municipios se han adherido al programa Mejoras Declaradas, que pretende lograr una mayor equidad entre los contribuyentes.



A partir del intercambio y cruces de datos catastrales que se viene realizando con diferentes municipios en el marco del Programa de detección de mejoras para la equidad "Mejoras Declaradas", y que lleva adheridos a 13 municipios, en la primera emisión 2017 del Impuesto Inmobiliario (y siguientes) llevarán incorporadas las primeras diferencias, correspondiente a la primer etapa de trabajo con el municipio de Concordia. Las primeras 1200 partidas incorporadas representan un aumento proyectado de emisión de 1 millón de pesos adicionales.



Al respecto, el director ejecutivo de ATER, Sergio Granetto, apuntó que "este hecho implica ampliar la base tributaria con mayor equidad, haciendo que pague el que tiene que hacerlo; obviamente tiene un impacto directo sobre la emisión del impuesto inmobiliario, tanto para la provincia como para el municipio. Esto es sólo una porción muy pequeña y tiene un gran impacto, así que la expectativa con este trabajo este importante".



Vale recordar que esta posibilidad se habilitó a partir de la nueva facultad de ATER incorporada con las modificaciones promovidas en la Ley de Valuaciones, a través de la Ley 10.446, sancionada en octubre de 2016, que prevé el cruce masivo con las bases de datos de los municipios.



En esta primera etapa se incorporan aquellas partidas que presentan construcciones, ya con final de obra en el municipio y que en la base catastral de ATER figuraban hasta ahora solo como terrenos baldíos.



El director de Catastro, Javier Rabbia, agregó que "son situaciones muy evidentes donde está dado el final de obra en el municipio y no se ha declarado la construcción al catastro, siendo que se trata de construcciones de categorías muy costosas. Es decir, no estamos hablando del que agregó unos pocos metros, sino de residencias muy importantes".



Municipios incorporados al programa



Además de Concordia, los municipios adheridos al programa son: Villaguay, Gualeguaychú, San Salvador, General Ramirez, Crespo, Urdinarrain, Colonia Avellaneda, María Grande, Estancia Grande, Villa Clara y Villa Libertador San Martín.



Acerca de la expectativa de adhesión de la comuna de Paraná, Granetto confió en que en 2017 las autoridades de la ciudad capital se comprometan en un trabajo conjunto, ya que "el volumen de diferencias de metros de mejoras construidos que existen y que no están tributando en la provincia son muy importantes. Las denuncias de diferencias en la liquidación del impuesto inmobiliario sobre viviendas prácticamente iguales que recibimos son cada vez más numerosas, lo que constituye una situación de inequidad con quien paga su impuesto de acuerdo a la ley".