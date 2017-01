La insólita respuesta de un turista que se negó a un control de alcoholemia

"Me tomé una copa de más, pero es injusto", quiso argumentar, con acento cordobés, un turista que se negaba a hacer el control de alcoholemia de la Policía en Pinamar. Y fue por más: "¿Sabés cuánto pagué el depto? ¿Sabés cuánta puse yo acá?". Ninguna de sus afirmaciones o preguntas retóricas lo eximieron de que los efectivos policiales retuvieran su auto.No estaba solo: su compañera, que mientras hablaba con la Policía intentaba calmarlo, se ofreció a conducir lo que faltaba de camino. "No, es mi auto, este es mi auto", respondía él. Como ella no tenía la licencia de conducir, no pudo hacerlo. Tuvo que calmar a su marido, a los hijos que se inquietaron por la actitud del padre, y caminar hasta casa.

No fue el único rebelde durante estas noches pinamarenses. En el mismo video que difundió la Policía, una chica que estacionó su camioneta justo a la altura de los controles, tampoco accedió a realizarse el test. "Vivo acá, ¿qué voy a soplar?", decía, e insistía en caminar hasta la puerta de la que sería la casa que alquiló para veranear. Tuvo que firmar el acta en la que acepta haberse negado antes de irse.Fueron apenas dos de los casi 15.000 controles de alcoholemia que lleva hechos en ciudades balnearias y rutas bonaerenses el ya clásico Operativo Sol desde que empezó, el 22 de diciembre. Fueron 96 los casos en los que el índice de alcohol en sangre resultó superior al permitido en quienes manejan, es decir, 0,5 gramos por litro de sangre en caso de autos, y 0,2 gramos para los motociclistas. Y fueron 535 los conductores que habían subido a su vehículo con más de 0% de alcohol en sangre, aunque sin superar el límite permitido. En esta ciudad, los controles se concentran sobre todo en la ruta 11 y también en las calles que llegan y se van de la zona de bares bailables. Las multas por alcoholemia, en las rutas de la provincia, van de los 5.900 a los 20.000 pesos.