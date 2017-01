Se vacunará a partir del lunes contra el VPH en varones y el meningococo

Contra la meningitis

Estrategia complementaria

A partir del lunes entrará en vigencia el nuevo Calendario Nacional de Vacunación, el cual incorporará dos nuevas vacunas para inmunizar contra la meningitis y el Virus del Papiloma Humano en varones.El Ministerio de Salud de Entre Ríos distribuyó en esta primera etapa 7.000 dosis de Antimeningococcica y más de 24.000 de VPH en los 357 vacunatorios de la provincia.El Calendario Nacional de Vacunación es una herramienta para el control de enfermedades efectivo en todo el territorio argentino, y promueve el acceso gratuito y obligatorio a las dosis necesarias para inmunizar contra las diferentes enfermedades.En este 2017, se incorporarán dos nuevas vacunas. Los padres que lleven a sus hijos a cualquiera de los 357 vacunatorios distribuidos en la provincia se encontrarán con un calendario renovado. Cabe aclarar que, al igual que las demás vacunas incluidas en el Calendario Nacional, las nuevas incorporaciones no requieren orden médica, son de acceso gratuito y de carácter obligatorio.A partir de este lunes, los bebés de 3 meses de edad serán inmunizados con la vacuna Antimeningococcica, haciendo un refuerzo a los 5 meses, y otro entre los 15 y 18 meses de vida. En tanto, los niños varones de 11 años, de la cohorte 2006, se sumarán a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, la cual ya se está aplicando en niñas desde el 2011.De cara a la nueva implementación, el ministro de Salud de Entre Ríos, Ariel de la Rosa, encabezó una reunión de trabajo con el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, y la responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Albana Gavini, para ultimar detalles de la puesta en marcha de esta nueva estrategia."Es un gran avance poder contar con estas nuevas vacunas en el calendario de acceso gratuito y obligatorio, ya que representa la cobertura de dos enfermedades que afectan en gran medida a los menores", destacó el ministro de Salud. "En la primera etapa distribuimos 7.000 dosis de la vacuna contra meningitis, y 24.320 para prevenir el VPH. En el transcurso del año continuaremos abasteciendo a todos los hospitales y centros de salud que posean los vacunatorios oficiales", dijo.Por su parte, Albana Gavini explicó: "La vacuna Antimeningococcica sirve para proteger de un germen muy agresivo que es la bacteria Neisseria Meningitidis, a la que comúnmente la denominamos meningococo. Es invasiva y provoca cuadros graves, los cuales requieren terapia, una atención especializada y que la mayoría de las veces termina en muerte, es decir, es una bacteria letal".Además, la profesional hizo referencia a la vacuna que desde este año se incorporó para niños varones: "Es una estrategia complementaria a la incorporada en el 2011 para las niñas nacidas en el 2000. Esto ya está en vigencia, empezamos los primeros días de enero y vamos a ir monitoreando esta incorporación al Calendario".La vacuna contra el meningococo está indicada para los bebés que cumplan los tres meses a partir de enero de 2017 con un esquema de tres dosis a los 3, 5 y entre los 15 y 18 meses de vida.El meningococo es una bacteria que provoca enfermedades graves como la meningitis (inflamación de la membrana que cubre el cerebro) y sepsis (infección generalizada), con consecuencias fatales o secuelas neurológicas irreversibles como pérdida de audición y discapacidad neurológica. Los niños menores de 1 año constituyen el grupo más vulnerables."Esta bacteria tiene la característica de invadir las vías respiratorias de los adultos y de ahí contagia a los niños. Es bastante complejo, porque el adulto es asintomático pero lo transmite a los niños y allí se genera la enfermedad. La vacuna es Menveo Tetravalente, y protege contra las cepas A, C, W135 e Y, que son las más prevalentes en estos momentos y más meningitis por meningococo provocan en nuestro país", indicó Gavini.El VPH es una familia de virus que alcanza tanto a varones como a mujeres. Existen alrededor de 100 tipos, de los cuales 40 afectan a la zona genital y/o anal, y se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, los VPH de bajo riesgo oncogénico, que generalmente se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado y, por otro, los de alto riesgo oncogénico que pueden evolucionar a lesiones precancerosas y a cáncer.La vacuna se incorpora de manera complementaria a la que ya está en vigencia para mujeres, con el objetivo de generar equidad y disminuir la morbimortalidad por el virus que no sólo genera cáncer de cuello de útero sino que también produce cáncer de pene, de perineo, y de faríngeo en los varones en un alto porcentaje. Esta herramienta de inmunización se aplica a niños varones de 11 años de la cohorte 2006, en dos dosis, la primera al día 0 y la segunda a los 6 meses.