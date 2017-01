Entre Ríos se prepara para otro fin de semana con muchas propuestas

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La Fiesta Nacional del Lago, en Federación, es uno de los eventos más convocantes. Comienza este jueves 12 y se extiende hasta el domingo 15, con múltiples actividades y atractivas propuestas musicales. Habrá torneos de pesca, deportes náuticos y la elección de la reina nacional del Lago; y sobre el escenario se presentarán destacados grupos y solitas como Los Reyes del Cuarteto (jueves 12), Los nocheros (viernes 13), Cristian Amado y Coti Sorokin (sábado 14) y Márama (domingo 15).



En Gualeguaychú, en tanto, se estará inaugurando una nueva edición del Carnaval del País, que este año incluye la participación de las comparsas Kamarr (presenta Kamarr es leyenda), Marí Marí (Versus); Ara Yeví (Sueño de una noche de carnaval).



Gualeguay, en tanto, realiza su segunda noche de corsos en el corsódromo ubicado en la ex estación ferroviaria, con 800 metros de extensión y capacidad para 15 mil personas. Se presentarán las comparsas K'arumbay, Sisi y Samba Vera. Además, durante la tarde, los visitantes podrán disfrutar de paseos en bicibotes y bicicletas en el Parque Quintana (de 17 a 19).



Hasenkamp también comienza a vivir este sábado sus carnavales, animados por las comparsas Malibú y Marumbá. El predio del corsodromo se abre al público a las 20 y el comienzo del espectáculo se ha fijado para la hora 22.



Villaguay es otra de las ciudades que este fin de semana inicia sus carnavales. El sábado desde las 22 en la plaza 25 de Mayo esfilarán las comparsas, murgas, mascaradas y batucadas que caracterizan a este corso del centro entrerriano.



En Concordia se realiza este domingo desde las 20 en la Costanera el primer desfile del Carnaval de los Pequeños Duendes 2017. Por otra parte, quienes estén en la ciudad podrán aprovechar desde este viernes 13 de la posibilidad de disfrutar de un recorrido especial, nocturno, por el castillo San Carlos y escuchar el relato de la mágica historia que albergan sus rinconces. Se podrá realizar en dos horarios, a las 21.30 y a las 22.30. La propuesta continuará durante todo enero y febrero.



También habrá corsos en Federal. Organizado por Club Ateneo de esa ciudad, actuaran este sábado 14 la Batucada de Federal "V8" junto al cuerpo de pasistas de la Comparsa Emperatriz de Concordia. Además, se presentará la Comparsa local ÑandereKo y para el cierre está prevista la actuación de la banda musical El Retutu.



El balneario de San José, mientras tanto, será escenario de la Fiesta Provincial del Campamentista. El sábado desde las 20 habrá música popular y juvenil para toda la familia (Alejandra y Daniel, La aplanadora, Medio Kilo y Mano Arriba (ROU)); y el domingo será el turno del folclore y el humor. A las 20 se presentarán Los Concepcioneros seguido del entretenimiento con Humor en 3D. También actuará Cristian Quintana y su conjunto y cerrará la célebre agrupación Los del Gualeyán.



En Crespo, en tanto, se realiza desde el miércoles y hasta el domingo la 12º Fiesta Popular del Teatro. En diferentes escenarios de la ciudad se podrá disfrutar de una variada cartelera, con grupos provenientes de distintos lugares de nuestro país. El show de apertura será el jueves a las 22 en el salón municipal. Y el sábado a las 21 en la plaza Sarmiento se presentará el actor Rodrigo de la Serna con su grupo musical El Yotivenco, con un repertorio de tangos, candombes y milongas.



La Paz invita a disfrutar del rock. El sábado desde las 16:30 en la plaza El Faro y con entrada libre y gratuita se presentarán las bandas Pepe Stone and the palankers, Metalmorfosis, Limón agrio, Noche de perros, César Trachitti; Mambonegro y Maquinar.



Y quienes gusten de las tradiciones gauchas podrán optar por la Fiesta Provincial del Yatay, en Ubajay, donde el viernes está programado el desfile de agrupaciones gauchas, el concurso de tropillas con más de 70 montas, 11 broches de oro en crina, la elección de la reina y la actuación de Ramón Gamarra y Los Majestuosos del Chamamé. Y el sábado habrá más de 80 montas en crina y basto; 12 broches de oro en basto. Actuarán el Ballet Municipal de Folclore y Los Terribles del Chamamé.



Entre el viernes 13 y el domingo 15, Piedras Blancas realiza su Fiesta de la Playa. El viernes será la Fiesta de la lluvia; el sábado la de la espuma y el domingo habrá juegos playeros, se realizará la elección de la reina y tocarán El Tigre Ariel y Los Príncipes.



Santa Elena, en tanto, invita a la 39ª edición de la Fiesta provincial de la Chamarrita, entre el sábado y el lunes en el anfiteatro Fidel Olivera. Y el viernes 13 de enero en Bovril se realizará el Prefederal, en la búsqueda de nuevos valores del litroal. Será en el predio del Ferrocarril.



Y para quienes quieran ir agendando, el próximo fin de semana en Concepción del Uruguay se realizará la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Será desde el miércoles 18 y también habrá una destacadísima grilla de artistas. El día de apertura estará Maxi Trusso; el jueves 19 se presentará Cielo Razzo; el viernes 20 Abel Pintos; el sábado 21 Márama y el domingo 22 actuará Pimpinela.