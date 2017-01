Hay varias versiones sobre el paranaense desaparecido en Perú

Policiales Un joven paranaense desapareció en Perú

Los padres de Rodrigo Segovia, el joven paranaense desaparecido en Perú, viajarán esta tarde hacia ese país para seguir de cerca las operaciones de búsqueda que se realizan.Segovia -de 22 años- estaba junto a otros tres mochileros en un pueblo llamado Quincemil, cercano a la ciudad de Cuzco. De acuerdo a la versión de quienes lo acompañaban, habrían sufrido un accidente y cayeron al agua. Sin embargo, mientras los otros tres se encuentran bien, se desconoce el paradero del paranaense.Si bien en un principio se había anunciado que la Embajada Argentina en Perú correría con los gastos de pasajes y estadía de los padres de Rodrigo, ayer se anunció que el Gobierno provincial aportará esos fondos, para que el matrimonio Segovia pueda viajar de inmediato.El martes a la noche, desde el Consulado Argentino en Perú se comunicaron con el sistema 911 para pedir que se localizara a la familia Segovia y se le informe sobre la desaparación de su hijo., expresó Pablo Segovia, hermano de Rodrigo, quien además manifestó que se familia "se encuentra destrozada y muy dolorida por todo esto".Es que hay versiones diferentes sobre las circunstancias en que se habría dado la desaparición. Hay quienes dicen que los jóvenes ingresaron voluntariamente al río, otro afirman que se cayeron y hasta se habla de un derrumbe en una montaña."Estamos en contacto con el Consulado que nos llaman cada dos horas. Pero hasta ahora no hay nada", agregó en declaraciones aEl último contacto vía whatsapp que mantuvo la familia con Rodrigo fue el domingo. Entonces, el joven estaba bien, disfrutando mucho del viaje.Si bien el Estado provincial se hará cargo de los gastos de pasajes y estadía de los padres de Rodrigo, el matrimonio necesita también de disponer de dinero para movilizarse allá. Por eso, se inició una colecta."Somos un grupo de amigos del barrio Paracao, allegados a la familia que decidimos juntar entre nosotros un poco de plata para cubrir los gastos que necesiten, para que puedan moverse allá en Perú", contó Sergio Conti.Por otra parte, aportó algunas novedades de último momento. "Hasta ahora lo que me confirmó la hermana (de Rodrigo), que habló con un chico que estuvo alojado con Rodrigo, es que es mentira la versión de que hubo una fuerte tormenta, y que la Policía no lo quiso buscar", dijo.Rodrigo salió de viaje hace alrededor de dos meses. Primero cruzó a Chile y luego a Perú. Anteriormente había hecho otros viajes similares, también como mochilero."Yo estuve chateando con él para Año Nuevo. Él estaba en Cusco y estaba bien. Luego pasó a Quincemil cerca de Cusco", finalizó.