Alertan sobre nuevo engaño en WhatsApp que ofrece internet gratis sin Wi-Fi

La cantidad de estafas que circulan en la clásica aplicación de mensajería WhatsApp sigue aumentando. Las campañas engañosas continúan innovando con distintos señuelos para atraer la atención de víctimas distraídas durante este 2017. Desde la compañía ESET, especialista en la detección proactiva de amenazas, alertaron sobre un nuevo ejemplo.En este caso, el engaño promete un servicio de Internet gratis sin necesidad de utilizar Wi-Fi. Si bien esta propuesta no tiene soporte desde el punto de vista técnico, puede parecer tentador para usuarios desprevenidos o con pocos conocimientos tecnológicos. La posibilidad de poder conectarse a Internet desde el smartphone sin red de datos de una compañía telefónica ni Wi-Fi y desde cualquier lugar suena atractivo, pero en la actualidad esto no es posible y esta nueva estafa de WhatsApp tampoco lo permitirá.Como de costumbre, este mensaje llega a través de grupos de WhatsApp o de un contacto conocido que lo recomienda. En este caso, es una invitación exclusiva con un enlace que redirecciona al visitante.Al ingresar al enlace, el portal detectará el idioma del dispositivo y mostrará las siguientes imágenes dándole un poco de sustento al engaño, e induciendo al visitante a compartir este engaño al menos 13 veces. Así, se propaga el fraude:En la parte inferior, podrán visualizarse algunos comentarios de personas que aparentemente han probado el servicio y lo recomiendan. Por supuesto que estos mensajes no provienen de perfiles reales y de hecho tampoco se encuentran en Facebook, sino que también son parte del engaño.En la siguiente imagen, puede visualizarse la estafa en idioma inglés, con el fin de atrapar una mayor cantidad de usuarios desprevenidos. De este modo y de manera automática dependiendo de la configuración del navegador de cada usuario, se direcciona al idioma preconfigurado de una manera transparente sin que lo notes."Este tipo de comportamiento es en la actualidad muy utilizado. Uno de los motivos está ligado a que por este medio los cibercriminales consiguen generar distintas estafas, creíbles para múltiples países, aumentando así la probabilidad de conseguir más víctimas de manera global y sin depender de solamente un idioma" mencionó Lucas Paus, Especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.Luego de compartir la estafa, las víctimas son enviadas a sitios en donde pueden ocurrir diversos comportamientos, desde la suscripción a servicios de SMS Premium a la instalación de aplicaciones de terceros, siempre con el objetivo de otorgar un retorno económico al estafador. Las víctimas son inducidas con la idea de activar el falso servicio de Internet gratis, aunque solo lograrán ver pantallas similares a las que vemos en las siguientes imágenes:"La educación y las soluciones de seguridad siguen siendo las principales herramientas con las que los usuarios deben contar. Desde ESET apostamos a la concientización de los usuarios de manera que puedan estar prevenidos y así disfrutar plenamente de Internet de una manera segura." concluyó Lucas Paus, Especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.