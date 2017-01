Nuevos conductores deberán exhibir cartel de "Principiante" en Córdoba

En algún tiempo más, no será extraño ver circular por las calles de Córdoba a vehículos identificados con carteles con la leyenda "Principiante" adheridos a los parabrisas y lunetas. En el interior de esos coches, irán al mando del volante conductores recién iniciados que hayan sacado por primera vez sus licencias de conducir.



Ello será así luego de que el Gobierno de Córdoba introdujera una serie de modificaciones a la Ley Provincial de Tránsito 8.560 (publicadas ayer en el Boletín Oficial) para unificar criterios con la normativa nacional que, como una de sus exigencias, establece la obligatoriedad de que los conductores "principiantes" circulen a bordo de sus vehículos debidamente identificados como tales por un período mínimo de seis meses.



"Los conductores que obtengan su licencia por primera vez deben conducir durante los primeros seis meses llevando bien visible, tanto adelante como detrás del vehículo que conduce, el distintivo que identifique su condición de principiante", reza el inciso "C" del artículo 13° modificado días atrás por la Legislatura, y ratificado por un decreto que lleva la firma del gobernador Juan Schiaretti.



Miguel Rizzotti, titular de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia, le confirmó a Día a Día la incorporación de ese nuevo requisito a la legislación de tránsito local, aunque señaló que su aplicación y exigencia será gradual y progresiva. "Lo hemos tomado de la Ley Nacional de Tránsito, con el propósito de ir unificando normativas, aunque deberán ser ahora los distintos municipios los que tendrán que adherir a estos cambios y hacerlos cumplir en sus jurisdicciones", dijo el funcionario.



De igual manera, Rizzotti explicó que la Policía Caminera no requerirá de manera inmediata la identificación de "conductor principiante" en las rutas provinciales, aunque no descartó que en un futuro comience a ser exigido en los casos que corresponda. "Será debidamente informado", adelantó.



Esta disposición ya rige desde hace algunos años en otras ciudades argentinas, y en distintos países del mundo. En todos los casos, el propósito es advertir al resto de los automovilistas que quien comanda el vehículo está atravesando sus primeros meses como conductor, más allá de que haya cumplido con los exámenes de rigor para obtener su licencia.



En la ciudad de Córdoba, el Código de Tránsito no exige aún esta identificación de manera generalizada, aunque establece que aquellos conductores recién iniciados puedan solicitar un "Permiso de Aprendizaje", requiriendo la colocación de carteles de advertencia en los vehículos utilizados.



Multas en todo el país



Los cambios introducidos a la Ley de Tránsito 8.560 buscan unificar criterios con la Ley Nacional de Tránsito, incluyendo la aplicación de multas y sanciones a los automovilistas que no respeten las normas en todo el ámbito geográfico del país.



Estas modificaciones permitirán, entre otros efectos, que un automovilista cordobés multado en otra provincia del país no pueda renovar su licencia si no saldó el pago de dicha infracción o si fue inhabilitado por un juez de faltas de esa otra jurisdicción. Lo mismo sucederá con automovilistas de otras provincias que sean sancionados al circular por rutas cordobesas, los que deberán pagar esas multas para poder renovar sus carné de conducir.



"Ahora que ya se modificó la ley para adecuarla a la norma nacional, invitaremos a los municipios a que firmen convenios de adhesión. Nuestra idea es que la mayoría de los 427 municipios y comunas de Córdoba se sumen este mismo año", dijo Miguel Rizzotti, director de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia.

