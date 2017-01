El Sanatorio Agos comenzará a funcionar entre el 23 y el 29 de enero

"El sanatorio se pondrá en marcha definitivamente entre el 23 y el 29 de enero, ya que nos faltan trámites de habilitación de Superintendencia (de Salud), habilitación municipal, además de que hay varios médicos de vacaciones. Hasta que no estén ellos no podemos arrancar con las guardias", indicó el presidente de la Cooperativa de Trabajo "Luis Jeannot Sueyro", Telmo Martínez.



Según añadió, en ningún momento los 48 trabajadores que ahora forman parte de la cooperativa dejaron de asistir al nosocomio. "Siempre estuvimos en contacto", enfatizó.



"Ahora se abrieron los consultorios médicos, ya hay varios trabajando. La semana que viene arranca la gente que hace rayos y laboratorio. En cuanto a internación, hay dos médicos que están de vacaciones, por lo cual no podemos empezar, además de que no están aún las habilitaciones", continuó.



Por último, Martínez recordó a APF que en diciembre Salud habilitó el sanatorio: "Va todo encaminado. Este mes queremos arrancar, no debería haber ningún problema", finalizó.