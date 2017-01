Evalúan la exigencia de controles médicos tras la muerte de un maratonista

Sociedad Brindaron explicaciones sobre la atención sanitaria al maratonista que falleció

Desde el Municipio de Concordia dieron a conocer que para la organización de la Maratón de Reyes próxima se "evalúa" un procedimiento de control médico. La decisión fue tomada luego de la muerte de un maratonista durante la prueba.Alberto Barros, director municipal de Deporte Social, lamentó el fallecimiento de un corredor sucedido este sábado en la Maratón de Reyes. "Salió todo lo planificado en lo que es lo organizativo, pero el resultado no fue positivo por el acontecimiento ocurrido", dijo. En cuanto a la posibilidad de que, a partir del año que viene se le pida a los atletas un control médico, Barros sostuvo que "hoy es uno de los temas que estamos tratando, porque es uno de los temas que se ha trabajado con los profesionales de la salud y los concejales"."Desde nuestro lugar ya estamos trabajando en algo serio y concreto que ya lo daremos a conocer cuando este todo definido", aseguró el funcionario municipal.Barros indicó, además: "Hemos hecho un balance junto al secretario de Deportes una vez que finalizó el Maratón y hemos planificado varios meses de trabajo".Agregó que "en el recorrido había diez ambulancias disponibles, pero sabemos que la gran cantidad de participantes que hubo no daban abasto".Además indicó que "desde nuestro lugar siempre le dijimos a todos los atletas que no vayan a correr con dos días de entrenamiento, que es lo que hacen mucho, sino que se entrenen como tiene que ser para un acontecimiento como este".Asimismo estimó que "cada uno conoce su cuerpo y sabe hasta dónde puede llegar, sabemos que es una fiesta popular pero también hay que tener noción de la exigencia que trae esta actividad física", reconoció el funcionario.Barros comentó que "se ha corregido muchos puntos de otras maratones y seguramente hemos fallado en otros y seguramente para la número 39, vamos a pulir todos los detalles que quedaron pendientes o se no ha escapado, para que esto no vuelva a ocurrir en otra oportunidad".