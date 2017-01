Cuántos minutos se debe caminar semanalmente para lograr perder peso

Contar pasos

Caminar puede ser una parte magnífica del plan para perder peso, y usar un dispositivo para medir el progreso de la actividad permite ver si uno alcanza los objetivos, además de brindar información útil respecto a cuánto se mueve uno durante todo el día, no solamente mientras hace ejercicio. Por otro lado, algunos estudios también muestran que llevar puesto un dispositivo para controlar la actividad, hace más probable aumentarla.Todas las personas adultas deberían realizar por lo menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 75 minutos semanales de actividad aeróbica vigorosa, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.Al considerar las alternativas para hacer ejercicio, algunas personas se preguntan si caminar realmente aporta suficientes beneficios de salud para merecer la pena. Caminar puede ser muy útil, tanto para el estado físico como para perder peso, siempre y cuando se camine a paso moderado y se lo haga de manera constante. Obviamente, una de las grandes ventajas de caminar es que no hace falta ningún equipo especial, aparte de un buen par de zapatos, ni es necesario ir al gimnasio. Uno puede caminar por el barrio, en la cinta o alrededor del edificio donde está la oficina.Cuando empieces con tu plan de ejercicio, considerá incorporar en la rutina también un poco de entrenamiento con pesas y estiramientos, junto con las caminatas. Hacerlo puede mejorarte la fuerza muscular y la amplitud de movimiento, todo lo que puede ayudarte a evitar lesiones y a realizar más actividad. Solo asegurate de usar las técnicas adecuadas mientras realizás el entrenamiento con pesas y estiramientos. Ante cualquier consulta, debés consultar a tu médico.A pesar de que las recomendaciones sobre la actividad hablan de cuántos minutos se debe invertir en el ejercicio, un dispositivo portable que mide los pasos dados a diario puede ser muy útil para controlar el nivel de actividad.Además de contar los pasos, muchos medidores de actividad también informan cuántas calorías se queman al día, miden otras cosas igualmente importantes, tales como las horas de sueño, y ayudan a seguir la pista de las calorías ingeridas.El mercado ofrece una variedad de medidores de actividad; según un estudio reciente, los medidores que se llevan en la cintura tienden a ser más exactos. Eso probablemente obedece a que algunas personas mueven los brazos mientras realizan actividad y otras no lo hacen. Los medidores que se llevan en el bolsillo se ubican en un punto intermedio. La exactitud de los últimos medidores de actividad generalmente es mejor que la de los antiguos podómetros que medían solamente la cantidad de pasos.Una de las principales ventajas de usar un medidor de actividad es que uno se entera de cuánto tiempo se mueve en el día. Eso es importante porque las investigaciones revelan que, pese a realizar la cantidad correcta de ejercicio a diario,