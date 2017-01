Javier Saviola tiene planes en Paraná: "Siempre encuentro gente muy amable"

De visita en la capital entrerriana, la pareja conformada por el exfutbolista Javier Saviola y la modelo paranaense Romanella Amato, fue recibida este martes por el intendente Sergio Varisco, y compartieron una amena charla donde hubo un repaso de la carrera futbolística del "Conejito" y las intenciones de radicarse en la ciudad en un futuro."Es un honor porque es un argentino que nos ha dejado muy bien acá y en el exterior", dijo Varisco en diálogo con, y destacó "la humildad y conducta" de Saviola, a quien catalogó como "un paranaense por adopción".Por su parte, el exfutbolista contó que este año realizará un curso de entrenador en Madrid, lo cual "es un lindo desafío" y destacó que siempre estará ligado al mundo del fútbol "porque es lo que siempre me gustó y me dio muchísimas alegrías".En declaraciones aSaviola confesó que tras su retiro, pudo disfrutar mucho de su familia, tiene dos hijos con la modelo paranaense. "Las concentraciones y los partidos te quitan tiempo y ahora puedo estar con mis hijos".Respecto a sus visitas a la ciudad de Paraná, destacó el buen recibimiento y trato de la gente, como así también "el respeto que me tienen, el cariño" más allá de los colores de la camiseta. "Siempre encuentro gente muy amable y eso es importantísimo.Durante el encuentro con el Intendente, Saviola manifestó que en un futuro planea radicarse en la ciudad. Actualmente la pareja posee terrenos en la zona noreste de Paraná y planean construir su casa para vivir junto a sus dos hijos. Tanto Saviola como Amato destacaron la belleza de la zona y el ambiente agradable con el que se convive allí.Tras la charla, el Conejito le obsequió a Varisco una camiseta del Hellas Verona de Italia, el último equipo en el que militó en Europa antes de su retiro a fines de 2015.Saviola inició su carrera deportiva en 1998, a los 16 años, vistiendo la camiseta de River Plate. Luego pasó al Barcelona, donde tuvo dos etapas; luego incursionó en Mónaco, Sevilla, Real Madrid, Benfica -Portugal-, Málaga, Olympiacos -Grecia- y Hellas Verona, hasta que regresó al "Millonario" en 2015.Actualmente vive en Andorra, un pequeño país europeo entre España y Francia, junto a su mujer y sus dos hijos.