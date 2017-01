Tuvo poca convocatoria la reapertura dominical de supermercados en Rosario

Las sucursales rosarinas de Coto, Carrefour y Jumbo reabrieron este domingo sus puertas luego de que desde julio se instauró en la ciudad santafesina el descanso dominical de los empleados mercantiles, merced a un fallo de segunda instancia que declaró inconstitucional la normativa.



"No fue el público que se suponía o el que las grandes cadenas de supermercados preveían que iban a ir", sostuvo Diab sobre la performance de los súper que abrieron sus sucursales.



A la vez, y en medio de la disputa jurídica, la Asociación Empleados de Comercio (AEC) Rosario difundió un comunicado de "agradecimiento a los rosarinos" por no asistir masivamente a las sucursales de las tres cadenas que reabrieron.



Para Diab, la cantidad de clientes que realizaron compras en los supermercados abiertos "no cubrió las expectativas" de las empresas "en virtud de los esfuerzos realizados por las cadenas para atraer al público".



En ese sentido, el directivo puntualizó que "hubo ofertas de hasta un 70 por ciento (de descuentos) y eso no es todos los días".

"Era muy importante la artillería de ofertas en virtud de abrir el domingo, pero creo que el público no respondió en la misma magnitud del esfuerzo realizado por los comercios para que vayan", evaluó el dirigente empresarial.



El presidente de la AER agregó que la escasa clientela en los súper abiertos puede explicarse porque "mucha gente sale de vacaciones o que de repente se acomodó al nuevo uso y costumbre, pese a que no era un día para ir al río o a la pileta, y se prestaba para encerrarse en un súper o en un hiper".



Por su lado, el sindicato mercantil rosarino agradeció hoy a la población "que este último domingo no hizo sus compras en los supermercados que abrieron sus puertas, amparados por una endeble resolución judicial".



La AEC estimó que fueron unas diez mil personas las que concurrieron a realizar sus compras en las diez sucursales de los tres supermercados que abrieron, lo que consideró una "cifra exigua si se tiene en cuenta que Rosario tiene una población de alrededor de un millón doscientas mil personas".



"Esas cadenas comerciales se valieron de todo tipo de artimañas para atraer a los consumidores, como rebajas en diversos productos, con lo cual desnudaron, una vez más, la repugnante ganancia que obtienen a costa del bolsillo de los ciudadanos", señaló la entidad gremial a través de un comunicado.



La ley santafesina de regulación de los horarios de apertura y cierre de comercios ?conocida como de descanso dominical- y la ordenanza rosarina de adhesión fueron declaradas inconstitucionales por la Cámara de Apelación Civil de Rosario a fines de diciembre.



La resolución benefició a las firmas Coto y Carrefour, mientras que la cadena Jumbo realizó una presentación en el mismo sentido que obtuvo idéntico resultado, sumándose a las otras dos.



El gobierno de Santa Fe apeló el fallo ?recurso que de ser admitido suspendería su efecto- pero la Justicia aún no decidió la habilitación de la feria solicitada por la provincia, por lo que las tres cadenas están en condiciones de abrir los domingos.