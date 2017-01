Su hijo tuvo cáncer, sufrió un ACV y se salvó: Caminó tres días para agradecer

Este domingo se recordó el día del Gauchito Gil, y fueron varios cientos de miles los promeseros que llegaron hasta Mercedes, en la provincia de Corrientes. Mauricio Rodríguez, había hecho la promesa pidiendo por la salud de su hijo. El gauchito cumplió, su hijo se sanó, y él se fue caminando desde Chajarí hasta el santuario. Son casi 200 kilómetrosMauricio estuvo un año y medio con su hijo internado en el Hospital Garrahan, hizo nueve ciclos de quimioterapia y un año por boca, después sufrió un ACV y parecía que no iba a poder caminar más. "Le pedí a Dios y al Gauchito Gil que me ayudaran y si me ayudaban yo iba a ir caminando desde Villa del Rosario hasta su tumba, y así lo hice, salí el lunes a las 7:30 horas y para el jueves a las 5:10 llegué al santuario. De Chajarí a Curuzú Cuatiá lo hice bien, pero de Curuzú hasta Solares no encontraba ningún negocio abierto ni nada, sacaba agua de los molinos".Mauricio fue solo "porque cuando anduvimos con mi mujer en Buenos Aires también estuvimos solos, ni mi mujer ni yo sabemos leer, y lo hicimos solos, así que esto también lo tenía que hacer solo".De su caminata contó que lo hizo enDijo que al llegar al santuario aseguró que "me sentí feliz, tenía un nudo en el estómago que hacía tiempo que no se me pasaba, y cuando llegué estaba feliz, porque además lo tengo conmigo a mi hijo" dijo.Su hijo tiene hoy 13 años,