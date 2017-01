Una funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación fue apartada hoy del cargo por "comportamiento impropio" en los recientes festejos de fin de año en oficinas del organismo en la ex Esma, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y exterminio de la Armada durante la última dictadura.

Un comunicado de la SDH informó que después de "observar a través de un video difundido en redes sociales a una funcionaria manteniendo un comportamiento impropio de este Espacio de Memoria durante los festejos de fin de año del sector en que se desempeña, el secretario (de Derechos Humanos) Claudio Avruj le solicitó la renuncia inmediata a su cargo, la cual fue presentada en el día de la fecha".

"La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural remarca una vez más que el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma) es un ámbito que, por su trágica y dolorosa historia, debe ser motivo de reflexión y respeto por parte de toda la sociedad, y que en virtud de ello los funcionarios que se desempeñan en el mismo deben guardar, más que nadie, el debido decoro en el ejercicio de sus funciones. Conscientes de esta situación, se adoptó la medida referida", agregó el breve comunicado.El video, filmado con teléfono celular y que circuló en redes sociales, mostraba a un grupo de personas bailando y al parecer alcoholizadas, una de los cuales danzaba sobre una mesa.Antes de que el secretario Avruj removiera a la funcionaria que, según se informó, incurrió en "comportamiento impropio" dentro del predio de la ex Esma, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunció que un responsable del área amenazó a empleados de la SDH para que dejaran de divulgar la filmación.