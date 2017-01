Joven interrumpió sus vacaciones porque se enteró que se había perdido su perro

Lautaro se había ido de vacaciones desde Gualeguaychù a Mar del Plata. Por las redes sociales se enterò que Milton, su mascota se había perdido y viajò desesperado para poder encontrarlo.

Su familia estaba angustiada porque "milton" el perro de Lautaro había desaparecido y no había forma de encontrarlo. Las recomendaciones que habìa dejado el joven fueron múltiples pero la picardìa del animal lo llevó a que se perdiera.



Nunca se imaginò Lautaro que el viaje de regreso desde Mar del Plata, resultarìa tan largo y desesperante.

Por las redes sociales observò que estaban buscando de manera urgente un cocker que se habìa perdido el mièrcoles de la semana pasada. Al ver la imàgen observò que era su perro, quièn està junto a el desde hace mas de una dècada, incluso ahora que estudia en la ciudad de Buenos Aires, nunca se desprendiò de Milton, publicó ElDía.



Al llegar a Gualeguaychù en un estado de desesperaciòn, comenzò a recorrer las innumerables calles y barrios de la ciudad pero la bùsqueda parecìa en vano.

Hasta que un dato le indicò el lugar que podìa estar Milton. Primero le informaron que era en la zona del club Juventud, pero luego que podìa estar en el barrio de Uniòn. Hasta ahì llegò la familia entera, para contactarse con Daniel un mecànico del lugar quièn mirando una foto, le indicò que era el perro y que estarìa en el barrio La Cuchilla.

El joven le pidiò que lo acompañara, pero el mecànico le dijo que era imposible porque estaba con un trabajo atrasado. Pero Lautaro se tirò al piso llorando pidiendole que por favor fuera con ellos. Conmovido Daniel fue con ellos, hasta que dieron con el lugar: allì estaba el can asustado, y cansado pero como esperando el reencuentro.



Los abrazos y las làgrimas conmovían, como tambièn el agradecimiento interminable, a la persona que lo habìa encontrado y lo tenia en su casa.

Luego llegó el turno del veterinario para constatar cómo se encontraba el perro. Y finalmente la promesa de Lautaro de no dejarlo nunca màs.

Valentìn, el hermano de Lautaro fue quien llevó al perro a la Veterinaria, porque el joven estaba angustiado y emocionado por lo vivido.