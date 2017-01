Reprograman las noches del Festival de Diamante por las inclemencias climáticas

Los informes meteorológicos para la provincia de Entre Ríos indican que al menos por tres días más, continuarán las lluvias en la zona y pronostican posibles tormentas hasta, al menos, hasta el próximo martes.Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional que también emitió un alerta por tormentas fuertes que abarca Entre Ríos y otras provincias.Ante las precipitaciones que ocurrieron este domingo y debido al pronóstico de lluvias junto a la advertencia por tormentas, la Comisión Organizadora del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, decidió suspender la cuarta noche del tradicional encuentro.Así lo confirmaron a través de una publicación realizada en el perfil de Facebook del Festival. En el breve escrito, la Comisión Organizadora informa que, "debido a las inclemencias del clima, se suspende la noche de hoy domingo. Se reprograma para lunes y martes", precisaron en el comunicado.

Desfile de agrupaciones

El ballet

Carlos Santa María cantó a su pueblo

Identidad chamamecera, Sangre Paiubrera

Desde muy temprano fue incesante la llegada de público al Campo Martín Fierro para disfrutar de la tercera noche gaucha. Una jornada de homenajes, de agrupaciones tradicionalistas, de paisanas, de jineteadas y de escenario Mayor.Diamante se ha vestido de Patria y Tradición para engalanar las calles de la ciudad con Agrupaciones gauchas, centros tradicionalistas, carruajes y paisanas. El tradicional desfile partió desde Calle Chacabuco hacia el centro, pasadas las 17 horas, para culminar en el Campo Martín Fierro, donde cada año se encolumna la gente de a caballo y las mujeres que van de candidatas a paisanas de este Festival.Y el campo Lisardo Gieco siguió con sus luces encendidas para recibir a las tropillas y brindar el tan esperado entrevero y continuar con las primeras montas de la noche. Las ruedas se dividieron en 45 bastos y 36 crines.Otros de los atractivos de la jornada fue la participación por segunda vez consecutiva del Ballet "Diamante Baila" y la elección de la Paisana Nacional. El galardón mayor fue para Camila Del Valle de la Agrupación Eulogio Acosta, de Las Cuevas, quien se consagró Paisana Nacional 2017. En tanto, Clarisa Robira Fernández, de la Agrupación El Relincho de Diamante, fue la Primera Paisana y Carolina Fernández de la Agrupación Gaspar Benavento de Victoria, fue la Segunda Paisana. Los premios fueron entregados por el Intendente Aranda y la Vice Intendente Recalde.La tercera luna festivalera recibió en el escenario que lleva su nombre, a Carlos Santa María, un hijo de Diamante que muestra por el mundo su música, su canto pero lo más importante el amor a su tierra natal."Vengo de un pago costero, que le llaman el Diamante" versa uno de sus cantos con el cual abrió el espectáculo."Estuve en muchos lugares, pero siempre quiero volver a mi Diamante. Estoy muy contento de estar una vez más en este Festival que cada año es más enorme", resaltó Santa María, quien con más de 60 años de trayectoria lleva las raíces de Entre Ríos."Corazón de Ceibo y Cardón, llevo en la sangre baguala", de la tierra de cantores y de copleros llegaron los "Guitarreros" para entregar su música joven pero con raíces folclórica. Provenientes de Salta, el grupo destacó: "Hace seis años que no veníamos, así que estamos muy contentos de volver y reencontrarnos con este público y presentar nuestro último material".Asimismo, resaltaron: "Estuvimos llevando nuestra música, representando a la Argentina en Ecuador, Cuba, Uruguay otros países, lo cual nos produce mucho orgullo".Originarios de Córdoba, este grupo de ocho jóvenes talentosos deleitaron al público diamantino con su música el año pasado y volvieron, para hacer vibrar a los presentes y a todos los televidentes a través de la TV Pública, con su música.La Callejera tiene 14 años de trayectoria y un único objetivo, rescatar las danzas que están en el corazón del pueblo. "Nos damos cuenta que de a poco nosotros también comenzamos a ser referentes de la música popular. Recorremos la Argentina y nos llenamos de cada rincón que visitamos", comentaron los integrantes del grupo.Entre aplausos, festejos y una noche a pura fiesta nacional, La Callejera se despidió dejando su talento latente en el escenario Carlos Santa María: "Hemos compuesto una canción aquí en Diamante, la cual formará parte de nuestro quinto disco, así que vaya si tenemos un respeto y agradecimiento por esta ciudad", adelantaron con orgullo, los integrantes.Comienza a esconderse a orillas del Paraná, la tercera luna festivalera y acordes chamameceros soplan desde Corrientes, Sangre Paiubrera, la fuerza joven en el escenario para rendirle culto al chamamé.Se presentaron ante un público expectante y con ganas de vivir una gran fiesta. Los integrantes recordaron que esta es la cuarta vez que vienen al Festival, pero la primera que lograron tocar, ya que las anteriores no pudieron debido a inclemencias climáticas. "Es una sensación extraña, mirábamos al cielo para que no aparezcan nubes y poder encontrarnos de una vez con el público. La espera fue larga, pero estamos muy contentos de encontrarnos en este escenario tan imponente".Agradecieron al público de Diamante: "Estamos viviendo una gran fiesta, con buena música, mucha convocatoria, muy buena jineteada", sentenciaron los cantores y continuaron otorgándole a los presentes chamame, siendo ya con 12 años de trayectoria son referentes de la música litoraleña.El escenario "Carlos Santa María" se vistió de homenaje para recibir en la tercera luna a un hombre que le brindó al Festival sus mejores años. Don Mario Alarcón Muñiz, una voz emblemática del escenario, recibió una plaqueta recordatoria de manos del Intendente Prof. Lénico Aranda.Con aire sencillo y poético, Alarcón Muñiz supo conquistar al público de Diamante, con su poesía, coplas, glosas y fragmentos de poemas que aportan color y sabor entrerriano.Con modestia expresa que si bien agradece permanecer en el recuerdo de la gente, él no pretende ser parte de la historia, sino que se denomina como un asistente de la misma.Periodista, conductor radial y poeta nació en Victoria, provincia de Entre Ríos en el año 1939. Larga es su trayectoria en los medios y en los escenarios. En el año 1992 crea el ciclo "La calandria" dedicado enteramente a la difusión de música litoraleña y en el 2007 presentó su primer libro titulado "Entrerrianías" que despertó significativos sucesos entre el público obligando al autor a editar una segunda edición en 2011.De su inspiración poética nació también el poema "Mi gurí chamamecero" que musicalizado por Julio Cáceres fue grabado por los de Imaguaré en su disco "Canciones al viento" editado en el 2001.